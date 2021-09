Angel Bismark Curiel explique comment « Pose » a aidé les personnes sous-représentées à se voir

Pendant le Mois du patrimoine hispanique, AUJOURD’HUI partage l’histoire, la douleur, la joie et la fierté de la communauté. Nous mettons en lumière les pionniers hispaniques et latinos et les voix montantes. AUJOURD’HUI publiera des essais personnels, des histoires, des vidéos et des spéciaux tout au long du mois de septembre et d’octobre. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

« Vous cherchez à cocher une case ou à raconter une histoire ? » dit Angel Bismark Curiel, réfléchissant au manque persistant de rôles et d’histoires sur les Latinos. « Tout le monde a une histoire à raconter, et il est injuste de mettre tout le monde dans une case étroite et stéréotypée. »

Même avec un projecteur soutenu et un microscope focalisé au laser sur les questions de diversité au cinéma et à la télévision, les statistiques sur la représentation latino-américaine et la visibilité à l’écran montrent peu d’amélioration, bien que les Hispaniques soient l’une des communautés à la croissance la plus rapide aux États-Unis.

En 2020, une étude de Nielsen sur la diversité et l’inclusion à la télévision a révélé que bien que les Latinos représentent près de 19% de la population du pays, leur représentation globale à la télévision était de 5,5% en 2019. Stacie de Armas, vice-présidente principale de diverses idées et initiatives des consommateurs pour Nielson, a déclaré à NBC News l’année dernière que « les Latinos étaient considérablement sous-représentés sur toutes les plateformes, tous les genres et au total ».

Curiel est devenu célèbre du jour au lendemain en jouant le rôle de Lil Papi Evangelista dans la série FX révolutionnaire « Pose », qui a été célébrée pour avoir présenté le plus grand casting transgenre pour une série scénarisée composée d’acteurs latinos et noirs dans des rôles récurrents.

Créée par Ryan Murphy, Brad Falchuk et Steven Canals, la série acclamée par la critique sur la scène du bal latino et noir LGBTQ de New York dans les années 1980 et 1990 s’est déroulée de 2018 à 2021.

Angel Bismark Curiel et sa co-vedette de « Pose » Indya Moore. Curiel est devenu célèbre pratiquement du jour au lendemain en jouant le rôle de Lil’ Papi Evangelista dans la série révolutionnaire FX. Collection Everett

En plus d’innover avec sa représentation à l’écran, ses stars ont marqué l’histoire.

L’actrice afro-portoricaine Mj Rodriguez est devenue la première interprète transgenre à décrocher une nomination aux Emmy Awards dans l’une des catégories d’acteur principal cette année pour son rôle dans la série. Et en 2019, Billy Porter est devenu le premier homme noir ouvertement gay à remporter un Emmy dans la catégorie acteur principal pour son rôle.

Curiel, qui est afro-dominicain, dit que la nomination de Rodriguez et la victoire de Porter sont importantes car elles montrent aux dirigeants d’Hollywood, ainsi qu’aux téléspectateurs hispaniques et latinos à la maison, ce qui est possible.

« Une grande partie de la diaspora Latinx n’a pas la représentation ou la visibilité parce que les gens qui prennent les décisions, font les spectacles, font l’écriture et font le casting, ils ne sont pas de la culture et ils ne nous voient pas », il dit. «Ils ne nous voient pas dans leur vie de tous les jours et ne nous ont jamais vus dans des émissions célèbres et réussies et des personnages bien-aimés auparavant. « Pose » a changé cela. »

Il a poursuivi: « Et les gens qui regardent à la maison – que ce soit le spectacle, les récompenses, ou la lecture sur les personnages ou les acteurs – ne nous voyaient pas vraiment avant non plus, ce qui signifie qu’ils ne se voyaient pas travailler, vivre, aimer, prospérer . Surtout dans des endroits où nous n’avons pas prospéré auparavant. « Pose » a également changé cela. »

« Nous n’avons pas tous le même son. Nous ne pensons pas tous de la même manière. Et nous n’avons pas tous les mêmes expériences, besoins, espoirs ou rêves. »

L’acteur de 25 ans de Miami dit que l’une des clés pour changer le problème de diversité sans fin d’Hollywood est de faire attention à qui est derrière l’écran en plus de qui est visible à l’écran.

« Les gens dans les salles de réunion et dans les réunions de casting, ils jouent un grand rôle dans ce qui arrive à votre écran et comment l’émission est commercialisée et même à quel point c’est agréable à regarder », a déclaré Curiel.

Mais en ce qui concerne les histoires et les personnages, Curiel dit qu’il est également important que la narration soit juste et équilibrée.

« Il faut sortir des stéréotypes, dit-il. «Nous ne sommes pas seulement des Dominicains avec des accents, et beaucoup de gens qui prennent les décisions ne savent même pas comment nos accents sonnent la moitié du temps. Il y a tellement de vie chez les hispaniques et les Latinx à New York ou à Porto Rico ou à Miami ou n’importe où sur cette planète. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous n’avons pas tous le même son. Nous ne pensons pas tous la même chose. Et nous n’avons pas tous les mêmes expériences, besoins, espoirs ou rêves.

Curiel dit que son rôle dans « Pose » a conduit à une vague d’amour de la part des téléspectateurs en raison de la diversité de ses acteurs et de ses intrigues.

« Chaque fois que quelqu’un vient me parler de la série, du personnage, de l’histoire d’amour impliquant une femme transgenre, cela vient d’un endroit magnifique », dit-il. «Nous nous promenons tous en essayant de donner un sens à la vie et c’est l’une des plus belles choses de la série. Cela a aidé tant de gens à donner un sens à la vie et à la façon dont ils se voient dans ce monde. Je reçois toujours cet amour et cette générosité parce que ce spectacle signifiait tellement pour tant de gens. »

