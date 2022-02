Ang Probinsyano Épisode du 25 février 2022, Épisode complet avancé

Tous les détails de l’épisode probinsyano du 25 février 2022 ont été publiés ci-dessous. Jetons un coup d’œil à l’aperçu de l’épisode d’aujourd’hui avant d’entrer dans le nouvel épisode d’Ang probinsyano. Le problème 25e Les informations sur l’épisode de février 2022 ont été données ici. Mettez un terme à vos idées fausses et à vos inquiétudes concernant l’épisode aujourd’hui en regardant Ang probinsyano 25e Promo février 2022 ici. Bientôt, une promotion sera ajoutée. Le teaser de l’épisode d’hier de cette série vous fournira tous les détails concernant le Twist à venir. Continuez à lire pour en savoir plus sur cet épisode.

Ang Probinsyano a servi d’inspiration pour un certain nombre d’attractions. Misyon: Ang Probinsyano, un jeu théâtral interactif 4D avec des règles similaires au jeu traditionnel philippin patintero, est l’une des nombreuses attractions présentées par ABS-CBN Studio XP. Ang Probinsyano: The Escape Room de FPJ, une collaboration entre ABS-CBN et Left Behind PH qui intègre des énigmes et des défis inspirés de la série, en est un autre exemple. Le premier livre (Syndicate Arc) a couvert les première et deuxième saisons, de 2015 à 2017, et s’est concentré sur les expériences de Cardo en tant que membre du CIDG, à la fois liées et non liées à l’arc principal. L’épisode probinsyano du 25 février 2022 a été donné ci-dessus.

Ang Probinsyano Épisode du 25 février 2022

Dans l’épisode probinsyano du 25 février 2022, tous les détails à ce sujet sont mentionnés dans cet article. Ang probinsyano est une série télévisée dramatique d’action philippine produite par ABS-CBN Entertainment qui a été créée en 2015. La série compte un grand casting, dirigé par Coco Martin, et est basée sur le film du même nom de 1997 avec Fernando Poe Jr. Il a été créée le 28 septembre 2015 et, en 2021, elle avait diffusé plus de 1400 épisodes, devenant ainsi la série dramatique la plus ancienne à la télévision philippine. Ang Probinsyano a commencé sur ABS-CBN et a continué jusqu’en 2020, date à laquelle la diffusion du réseau a été interrompue en raison de l’échec du réseau à renouveler sa franchise. Depuis lors, de nouveaux épisodes ont été diffusés sur la chaîne Kapamilya, un réseau payant d’ABS-CBN Corporation qui est diffusé simultanément sur les autres réseaux du diffuseur Cine Mo! Et Jeepney TV. Les droits de diffusion d’Ang Probinsyano ont également été accordés à A2Z et TV5.

Distribution principale d’Ang Probinsyano

Coco Martin a joué le rôle de PS/Insp. Dominador « Ador » B. De Leon et P/Cpt. Ricardo « Cardo » Dalisay

Julia Montes a joué le rôle de Mara Silang / Maria Isabel G. Hidalgo

John Arcilla a joué le rôle de Sec. Renato « Buwitre » Hipolito

Angel Aquino a joué le rôle de Diana T.Olegario

Ara Mina a joué le rôle d’Ellen Padua

Geoff Eigenmann a joué le rôle de P/Maj. Albert de Vela

Jaime Fabregas a joué le rôle de Delfin S. Borja

John Prats a joué le rôle de PC/MSgt. Jérôme Gérone, Jr.

Lorna Tolentino a joué le rôle de la Première Dame Lily Ann Cortez-Hidalgo

Malou Crisologo a joué le rôle de Yolanda « Yolly » Capuyao-Santos

Michael de Mesa a joué le rôle de Pat. Ramil « Manager » D. Taduran

Raymart Santiago a joué le rôle de P/Maj. Victor A.Basco

Rowell Santiago a joué le rôle du président Oscar Hidalgo et Mariano

Shaina Magdayao a joué le rôle de P/Maj. Roxanne Opena

Tirso Cruz III a joué le rôle de Sec. Arturo « Art » M. Padoue

Où regarder l’épisode d’Ang Probinsyano du 25 février 2022?

Vidéo HD en ligne gratuite d’Ang Probinsyano 25 février 2022 Pinoy TV Replay. Ang probinsyano Les détails de l’épisode du 25 février 2022 sont officiellement sortis. Suivez et profitez de Pinoy Flix si vous voulez regarder Ang Probinsyano Pinoy Lambingan dans Philipines Dramas en ligne. Pinoy Teleserye Replay a une longue liste de drames diffusés à la télévision philippine. Sur Pinoyhdflix.su, nous publions chaque jour les épisodes les plus récents de Pinoy Channel. L’épisode Ang probinsyano du 25 février 2022 sera touché.

FAQ – Ang Probinsyano Épisode du 25 février 2022

Quel est le point de vue de l’épisode d’Ang Probinsyano du 25 février 2022? Quel est le casting d’Ang probinsyano ? Quel est le court résumé de Ang probinsyano ? Où regarder l’épisode d’Ang Probinsyano du 25 février 2022?

Toutes les réponses à ces FAQ sont données dans notre article ci-dessus, pour donner votre avis ou avoir des questions puis, à ce stade, allez-y et écrivez dans la section des commentaires. Ang probinsyano Épisode du 25 février 2022 toutes les vues, mises à jour ont donné dans cet article.

