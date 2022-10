Aneka teste de nouvelles armes dans la bande-annonce de Black Panther : Wakanda Forever

merveille

Aneka est une instructrice de Dora Milaje qui utilise de nouvelles armes que Shuri lui a données pour lutter contre les mercenaires. Elle est interprétée par Michaela Coel !

Anéka

L’un des ajouts les plus attendus au sein de Panthère noire : Wakanda pour toujoursen plus de Tenoch Huerta comme Namor, est l’inclusion du gagnant Emmy Michaëla Coell Dans le rôle de Anéka, instructeur de la Dora Milaje, ce groupe de guerriers d’élite dirigé par le général Okoye qui est l’un des combattants les plus imposants de la nation africaine la plus avancée au monde. Dans ce contexte, nous pouvons nous attendre à voir de nouveaux développements au sein de ce groupe de combattants.

Un aperçu de Panthère noire : Wakanda pour toujours montre la Dora Milaje face à un groupe de mercenaires et dans ce combat Aneka utilise des armes très différentes de la lance que ce groupe de guerriers utilise habituellement. Okoye lui demande alors pourquoi elle utilise ces objets et Aneka lui dit que Shuri lui a donné ces poignards alimentés par l’énergie électrique.

Un clip avec beaucoup d’action

Okoye décrit les lances de Dora Milaje comme « élégant et mortel » en plus de s’assurer qu’ils ne les changeront pour rien sous sa direction. Puis une autre des Dora Milaje apparaît dans la séquence, c’est Ayo, qui dit à Aneka : « Je t’avais dit de ne pas les apporter ». Dans ce cas, l’échange entre les deux membres du corps d’élite des protecteurs de Wakanda a un assaisonnement supplémentaire. Parce que?

Michaëla Coell Il a récemment assuré que la relation amoureuse entre son personnage et celui de Florence Kasumba, Tuteura été l’une des principales raisons pour lesquelles il a choisi de faire partie de ce film du Univers cinématographique Marvel qui continue de miser sur la diversité dans de plus en plus de projets. Pour l’instant, dans le clip que nous partageons dans cette note, aucun élément majeur n’indique cette romance, mais le film expliquera sûrement ce lien.

Panthère noire : Wakanda pour toujours est réalisé par Ryan Coogler et le casting comprend Angela Bassett comme Ramonda, Letitia Wright comme Shuri, Lupita Nyong’o comme Nakia, Danai Gurira comme Okoye, Martin Freeman comme Everett K. Ross, Winston Duke comme M’Baku, Dominique Thorne comme Riri Williams, Tenoch Huerta comme Namor, Michaela Coel comme Aneka et Florence Kasumba comme Ayo. La bande contient des livres de Ryan Coogler et Joe Robert Cole. Le film sortira ensuite dans les salles du monde entier 11 novembre.

