Andy Taylor était guitariste du célèbre groupe Duran Duran et est maintenant un artiste solo avec un album en route tout en traitant du cancer de la prostate.

andy taylor était guitariste de dernier dernier lors des débuts de ce groupe musical, il a ensuite quitté le groupe pour revenir en 2001 pendant 5 ans. Le musicien a décroché un important contrat en tant que soliste en 2018 lorsqu’il a reçu une nouvelle qui a marqué sa vie à jamais : les médecins ont confirmé qu’il avait un cancer de la prostate avancé sans possibilité de guérison, bien qu’il soit traitable.

Le guitariste a remarqué que quelque chose n’allait pas quand il faisait du jogging et a ressenti une douleur « arthritique »mais j’ai deviné que ce n’était probablement rien. Puis, elle a remarqué quelques bosses dans ses ganglions lymphatiques, alors elle a décidé d’agir. « Mon père est décédé à cause de la prostate. Il y avait donc l’histoire de la famille. Je pensais que ça pouvait être »se souvient andy taylor parler au magazine Personnes.

Andy Taylor a de l’espoir face à l’adversité

« Aussi dure soit-elle, c’est une condamnation à mort. Alors vous sortez de l’hôpital dans un silence étourdi, parce que vous ne pourriez jamais être préparé. Vous devez commencer par le fait que c’est une combustion lente, donc ça ne va pas vous prendre vite. »remarqua avec une certaine tristesse celui qui était responsable des six cordes les plus importantes de dernier dernier aux débuts du groupe emblématique.

Depuis, le musicien a présenté une belle évolution concernant son cancer de la prostate grâce à l’utilisation du médicament abiratérone. Il a également souligné l’importance de la musique à ce moment très spécial de sa vie : « La musique n’a jamais eu une valeur plus importante pour moi. (…) Si vous avez l’esprit et le corps actifs, vous faites vraiment une différence »est la conclusion à laquelle est parvenu cet homme qui a marqué une grande partie de l’histoire du rock et de la pop nord-américains.

andy taylor dit aux membres de dernier dernier de ce dur moment qu’il doit traverser en même temps qu’il veut sensibiliser les gens pour que les gens passent l’examen nécessaire pour détecter à temps cette maladie. D’autre part, le guitariste prépare la sortie de son album solo L’homme est un loup pour l’homme et dit à ce propos : « J’essaie de rester en vie et de ne pas renoncer à vivre une vie »un message émouvant.

