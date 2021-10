Andy Serkis suivra probablement Venom 2 avec l’adaptation d’Animal Farm pour Netflix

Alors que le public attend la bataille entre Eddie Brock et Cletus Kasady dans Venom : qu’il y ait un carnage, le réalisateur Andy Serkis a révélé que son prochain projet impliquerait des bêtes très différentes, le cinéaste espérant enfin s’adapter Animal de ferme pour Netflix. L’adaptation par Serkis du roman fondateur de George Orwell est en développement depuis un certain temps, mais il semble que le Venin 2 réalisateur verra enfin sa vision se réaliser.

« J’ai tout un tas de films qui sont en quelque sorte en développement, mais ce qui se passe, probablement, [will be] Animal Farm, je pense que c’est probablement la prochaine chose que je fais. La ferme des animaux de George Orwell. C’est en fait actuellement dans les premiers travaux de développement dans un film. »

Animal de ferme est une fable allégorique qui raconte l’histoire d’un groupe d’animaux de ferme qui se rebellent contre leur fermier humain, dans l’espoir de créer une société où les animaux peuvent être égaux, libres et heureux. Finalement, la rébellion est trahie et la ferme se retrouve dans un état aussi mauvais qu’avant, sous la dictature d’un cochon nommé Napoléon. L’histoire reflète les événements qui ont conduit à la révolution russe de 1917, puis à l’ère stalinienne de l’Union soviétique, mais est depuis devenue un exemple incontournable lorsqu’il s’agit de discuter du pouvoir politique et de l’autocratie totalitaire.

La nouvelle influente d’Orwell a été adaptée d’innombrables fois en live action, animation et pour la radio, Serkis assurant au public qu’il a trouvé une façon unique de raconter l’histoire une fois de plus. « Je pense que nous avons trouvé une façon assez nouvelle de voir les choses », Andy Serkis dit ainsi, en 2012, avant de révéler que son adaptation utilisera en effet le genre de capture de mouvement qu’il fait si bien. « Il utilise certainement la capture de performance, mais nous utilisons un amalgame de styles de tournage pour créer les environnements. »

« Nous le gardons fable-istique et [aimed at] un public familial », a poursuivi Serkis. « Nous n’allons pas gérer la politique de manière brutale. Cela va être centré sur les émotions d’une manière que je ne pense pas avoir été vue auparavant. Le point de vue que nous adopterons sera légèrement différent de la façon dont il est normalement représenté et des personnages – nous examinons cela sous un nouveau jour. »

Jusque-là, Andy Serkis a travaillé dur pour apporter des icônes Homme araignée méchant Carnage au grand écran pour la première fois dans la suite du film de bande dessinée de Sony Venom: Let There Be Carnage. Reprise plus d’un an après les événements de 2018 Venin, le journaliste d’investigation Eddie Brock a du mal à s’adapter à la vie en tant qu’hôte du symbiote extraterrestre Venom, qui lui confère des capacités surhumaines afin d’être un justicier mortel. Brock tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, qui devient l’hôte du symbiote Carnage et s’échappe de prison après une exécution ratée.

Avec Tom Hardy dans le double rôle d’Eddie Brock et de son copain symbiotique, Venom, aux côtés de Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham et Woody Harrelson, Venom : qu’il y ait un carnage devrait sortir le 1er octobre 2021, après avoir été retardé par rapport à une date initiale d’octobre 2020 en raison des circonstances mondiales actuelles. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de WIRED.

Sujets : Venin 2