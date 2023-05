Andy Serkis pense que ce serait « incroyable » de jouer un rôle dans les nouveaux films du Seigneur des Anneaux

Le maestro de la capture de mouvement Andy Serkis dit qu’il serait « incroyable » de retourner dans le monde de JRR Tolkien et de jouer un rôle dans le nouveau le Seigneur des Anneaux films prévus chez Warner Bros. Pictures. En parlant avec The Hollywood Reporter, Serkis, qui a bien sûr ouvert la voie au mo-cap avec sa superbe performance en tant que Gollum dans l’original le Seigneur des Anneaux trilogie, a déclaré qu’il sauterait sur l’occasion de retravailler avec Peter Jackson après toutes ces années.





« J’adore ces gars et ils sont une seconde famille pour moi. J’ai passé tant d’années à faire des films avec eux. J’aime leur sensibilité et leur prise de vue ; c’est le cinéma à un niveau différent. Vous le vivez et le respirez. Et alors, oui, si une opportunité se présentait, ce serait une chose incroyable. »

Ce n’est pas la première fois que Serkis exprime son intérêt à rejoindre quel que soit le nouveau le Seigneur des Anneaux projet s’avère être. Et bien que l’implication de Peter Jackson n’ait pas été confirmée, des rapports ont affirmé qu’il reviendrait probablement à un certain titre. Ainsi, nous pourrions voir Serkis revenir en Terre du Milieu après avoir joué le rôle principal de Gollum il y a vingt ans.

Bien sûr, il est peu probable que Serkis reprenne le rôle de Gollum (il est difficile de revenir dans les laves de Mount Doom), ce qui signifie que l’acteur jouerait un personnage différent. Et ce ne serait pas la première fois que Serkis jouerait plusieurs rôles dans une grande franchise, avec le L’Ascension de la Planète des Singes star ayant joué le méchant Snoke dans le Disney Guerres des étoiles trilogie avant de revenir en tant que Kino Loy dans la série Disney+ Star Wars : Andor.

Cependant, le le Seigneur des Anneaux revival secoue, le public aimerait sans aucun doute qu’Andy Serkis soit impliqué d’une manière ou d’une autre.

Warner Bros. racontera de nouvelles histoires sur le Seigneur des Anneaux

Cinéma nouvelle ligne

Plutôt que de refaire la trilogie primée dirigée par Peter Jackson, Warner Bros. Pictures espère raconter de nouvelles histoires se déroulant dans le monde de Le Seigneur des Anneaux. « Il y a vingt ans, New Line a fait un acte de foi sans précédent pour réaliser les histoires, les personnages et le monde incroyables de Le Seigneur des Anneaux sur grand écran. Le résultat a été une série historique de films qui ont été adoptés par des générations de fans », ont déclaré Michael De Luca et Pamela Abdy, patrons de Warner Bros. Pictures Group, à propos de leurs intentions.

Poursuivant, ils ont révélé leur plan pour creuser plus profondément dans le «monde cinématographique» de la Terre du Milieu; «Mais malgré toute l’ampleur et les détails soigneusement emballés dans les deux trilogies, l’univers vaste, complexe et éblouissant imaginé par JRR Tolkien reste largement inexploré au cinéma. L’opportunité d’inviter les fans plus profondément dans le monde cinématographique de la Terre du Milieu est un honneur, et nous sommes ravis de nous associer à Middle-earth Enterprises et Embracer dans cette aventure.

Andy Serkis a quant à lui beaucoup à faire, y compris son retour en tant qu’Alfred dans la suite du film de bande dessinée à venir Batman : deuxième partie et son projet à long terme de réaliser une adaptation animée de George Orwell Animal de ferme.