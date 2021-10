Andy Serkis ne refusera pas le redémarrage de la planète des singes de Disney sans une réflexion sérieuse

Le maestro de la capture de mouvement Andy Serkis n’exclut pas un retour au Planète des singes dans le prochain redémarrage de Disney. Serkis, qui a excellé dans le rôle du leader des singes Caesar tout au long du réalisateur Matt Reeves récemment Planète des singes série prequel, on lui a récemment demandé s’il serait disposé à jouer un nouveau personnage dans la franchise continue, à laquelle il a répondu qu’il l’envisagerait certainement.

« Mon Dieu. Écoutez, j’adore cet univers, et jouer à César tout au long de ces trois films a été une partie incroyable de ma vie. Je suppose donc que tout se résume à l’histoire et au personnage. Si c’était une histoire incroyable et un scénario incroyable, je Je ne le refuserais pas sans y penser sérieusement. Je vais le dire ainsi. »

Bien sûr, Andy Serkis stipule qu’il aurait besoin de connaître d’abord les détails de l’histoire et du personnage (ces acteurs autorisés et leurs exigences ridicules, hein), mais le fait qu’il n’arrête pas un retour potentiel dans la franchise est une idée passionnante. Alors que Serkis jouait le rôle de César dans des L’ascension de la planète des singes, L’aube de la planète des singes, et enfin 2017 Guerre pour la planète des singes, grâce à la capture de mouvement, l’acteur pourrait apparaître comme, eh bien, n’importe quoi vraiment. Selon la direction des films Disney, Serkis pourrait peut-être même apparaître sous forme humaine, ce qu’il aime faire ici et là.

Presque rien n’a été révélé sur le redémarrage de Disney’s Planet of the Apes, mais nous savons que Labyrinthe le réalisateur Wes Ball dirigera le projet, le cinéaste ayant depuis révélé que le film fera partie d’un redémarrage / d’une suite. « Nous avons une idée. Nous avons un moyen de rester dans l’univers qui a été créé avant nous, mais nous nous ouvrons également pour pouvoir faire de nouvelles choses vraiment cool », a-t-il déclaré. « Encore une fois, j’essaie de faire attention ici. Je dirai ceci, pour les fans des trois originaux, ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. »

Une façon dont Disney et Ball espèrent y parvenir est d’embaucher certains des créatifs derrière la trilogie préquelle de Matt Reeves. « Les scénaristes et producteurs originaux qui ont proposé Rise and Dawn, Rick Jaffa et Amanda Silver, ils sont également d’accord avec cela », a poursuivi Ball. « Josh Friedman est en train d’écrire cette chose, une grande partie de la même équipe est en quelque sorte impliquée. Nous aurons l’impression de faire partie de cette trilogie originale, mais en même temps, nous sommes capables de faire de nouvelles choses vraiment cool. C’est sera vraiment excitant de voir sur le plus grand écran possible. »

Quant à Andy Serkis, il est très occupé depuis son départ du Planète des singes. Il est passé derrière la caméra pour la suite du film de bande dessinée de Sony, Venom : qu’il y ait un carnage, et portera bientôt une moustache et conseillera Bruce Wayne de Robert Pattinson sur tout ce qui concerne la lutte contre le crime dans Le Batman en tant que fidèle majordome Alfred Pennyworth, qui voit Serkis faire à nouveau équipe avec le réalisateur Matt Reeves. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

