Andy Serkis explique son intention de faire de « Venom » une trilogie

Dans quelques jours, nous pourrons enfin profiter de l’arrivée de « Venom: Let There Be Carnage » dans les cinémas d’Amérique latine. En marge du retour attendu du symbiote après son passage sur grand écran en 2018, le réalisateur Andy Serkis a indiqué qu’il était actuellement prévu que l’histoire de ce personnage soit élargie en une trilogie.

Le troisième volet de « Venom » n’est pas encore quelque chose qui peut être considéré comme officiel pour les dirigeants de Sony Pictures, mais Serkis a indiqué lors d’un entretien avec CBR que ce serait une bonne chose de pouvoir travailler sur une autre bande du personnage. , expliquant que la scénariste Kelly Marcel et l’acteur Tom Hardy travaillaient depuis un certain temps sur un arc narratif au format trilogie.

Serkis a été impressionné lorsqu’on l’a interrogé sur la possibilité de le voir réaliser un prochain volet de « Venom ». « Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cela, mais je peux vous dire que j’ai passé un bon moment à faire ça. Si ça marche comme ça et qu’il y en a un autre, bien sûr ce serait incroyable de travailler dans un autre. »

Nous devrions attendre et voir ce qui se passe, mais oui, je veux dire, j’ai quelques idées à moi, mais je ne serais certainement pas assez courageux pour les dire maintenant.

Si les résultats de la cassette au box-office sont un facteur déterminant pour que « Venom » ait un troisième opus, cette possibilité est très proche de devenir une réalité. Sony Pictures a rapporté que le film avait réussi à rapporter environ 71,3 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours dans les salles aux États-Unis et dans certains pays anglophones.

Cette collecte serait la deuxième la plus élevée d’un week-end d’ouverture pendant la pandémie, estimant qu’à la fin du week-end, ce montant passera à environ 80 millions de dollars. « Venom: Let There Be Carnage » sera disponible dans les salles mexicaines le 6 octobre.