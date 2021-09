Andy Serkis dit qu’il a rejoint Batman pour retrouver le réalisateur Matt Reeves

Andy Serkis est sans aucun doute l’un des plus grands acteurs de caractère de notre génération, et il retrouve son Planète des singes réalisateur Matt Reeves sur Le Batman, jouant le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth. Serkis a passé ses deux films Apes dans une combinaison de capture de mouvement, continuant à être le pionnier de la technologie qui lui a permis de donner vie à Gollum et King Kong dans le Seigneur des Anneaux et en tant que personnage principal du remake de Peter Jackson du classique de 1933, mais c’était essentiellement de travailler avec Matt Reeves sur le film qui a rendu la décision facile de travailler à nouveau avec lui sur Le Batman.

Serkis n’est que l’une des stars qui apparaissent dans le film d’ensemble, aux côtés de Robert Pattinson en tant que version la plus jeune du personnage vu sur grand écran, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright et Colin Farrell, et alors que nous nous attendons à en voir plus informations sur le film qui sortira de DC FanDome en octobre, il y a actuellement beaucoup de secret autour de ce que nous obtiendrons Le Batman. On dirait Andy Serkis n’est pas sur le point de changer cela, mais il était heureux de féliciter son réalisateur.

« C’était définitivement pour travailler avec Matt », a-t-il déclaré à Uproxx à propos de son adhésion au film. « J’aimerais pouvoir en parler, mais je ne peux rien en parler. On m’a interdit de parler d’Alfred ! Je ne peux pas vraiment en parler Le Batman. »

Serkis parlait tout en faisant la promotion Venom : qu’il y ait un carnage, qu’il dirige, et bien qu’il ait été beaucoup plus heureux de parler de ce film, il a déjà fait l’éloge de Matt Reeves et a assuré aux fans qu’ils obtiendraient quelque chose de « spécial » quand Le Batman arrive.

« Ce que je dirai, c’est que je suis à peu près certain Matt Reeves, qui est un ami très cher à moi et bien sûr nous avons travaillé ensemble sur le Planète des singes films, je sais pertinemment qu’il fait une image assez incroyable », a déclaré Serkis dans une précédente interview avec ScreenRant. « Je pense vraiment que ça va être spécial. »

Le personnage d’Alfred a été joué à l’écran à plusieurs reprises, et malgré ses premières apparitions assez cohérentes, Michael Goff décrivant le majordome comme un serviteur plus âgé standard de Michael Keaton’s Batman, et est resté pendant les sorties Val Kilmer et George Clooney . Michael Caine a joué le rôle dans les films de Christopher Nolan, et Jeremy Irons a joué une version plus technique dans Ligue des justiciers. En plus de cela, Sean Pertwee est apparu dans le Gotham Série télévisée dans le rôle, faisant ressortir un côté plus agressif du personnage, quelque chose qui a été encore plus mis en évidence dans la série Pennyworth, qui a vu Jack Bannon jouer l’ancien soldat SAS en train de construire une entreprise de sécurité dans une réalité alternative où les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale.

Il a déjà été suggéré à partir des images de Le Batman que nous avons vu qu’Andy Serkis va certainement jouer un Alfred de plus en plus dur, alors ne vous attendez pas à une manière de parler douce et douce, mais comme tout ce que fait Serkis, vous pouvez certainement vous attendre à ce qu’il apporte beaucoup de caractère au nouvel Alfred.

Le Batman devrait actuellement arriver dans les salles en mars 2022, et gardez un œil sur le DC FanDome de cette année le 16 octobre pour en savoir plus sur le film.

