Andy Serkis désigne « The Batman » comme un film spécial

Nous ne sommes qu’à un mois de la nouvelle édition de la convention virtuelle « DC FanDome », qui présentera enfin un nouvel aperçu de « The Batman », une bande écrite et réalisée par Matt Reeves dans laquelle Robert Pattinson sera chargé de prendre le manteau de la chauve-souris dans une nouvelle histoire sur les années de formation de ce héros emblématique de DC Comics.

Les attentes ne se sont pas fait attendre chez les fans du gentleman de Gotham City, qui attendent avec impatience l’arrivée de 2022 pour pouvoir profiter de ce film où l’on aura la présence de l’acteur et réalisateur Andy Serkis, qui a été signé jouer le majordome Alfred Pennyworth, offrant quelques impressions du travail de Reeves sur le film lors d’une récente conversation avec Screen Rant.

« Il m’a été totalement interdit de parler de ‘The Batman’, bien sûr, mais ce que je dirai, c’est que je suis très sûr que Matt Reeves, qui est un ami très cher et bien sûr nous avons travaillé ensemble sur les cassettes de ‘Planet des singes, je sais avec certitude ce que fait un film incroyable. Je pense vraiment que ce sera quelque chose de spécial », a déclaré Serkis.

Ce n’est pas la première fois que Serkis fait des commentaires prometteurs sur la nouvelle adaptation du Dark Knight, anticipant le lien qui unit ce personnage à celui d’Alfred dans une conversation avec LADbible, déclarant que cette connexion est le véritable centre de l’histoire, décrivant le scénario du film comme quelque chose d' »exquis ».

Andy Serkis a également précisé qu’à aucun moment il ne lui viendrait à l’idée de rivaliser avec la performance de Michael Caine dans la trilogie de Christopher Nolan, une œuvre qu’il a reconnue comme « légendaire ». « C’est comme ces rôles shakespeariens emblématiques, vous revenez en arrière, vous les révisez et vous devez faire votre truc et voir comment le personnage se connecte avec vous et son diagramme de Venn personnel », a commenté l’acteur.

En plus de Pattinson et Serkis, « The Batman » a une distribution multi-stars qui comprend des noms tels que Colin Farrell, Paul Dano, Zoe Kravitz, John Turturro et Jeffrey Wright. Le film se prépare actuellement à révéler une deuxième bande-annonce dans la nouvelle édition de DC FanDome, et a une date de sortie prévue pour le 4 mars 2022.