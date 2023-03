Andy Serkis attend Matt Reeves pour savoir quelle est la prochaine étape pour Alfred dans The Batman Part II

Avec Matt Reeves‘ dernier projets Batman partie II et le spin-off tout aussi sombre et granuleux Le pingouin dont la sortie est prévue dans les deux prochaines années, les fans du monde entier attendent avec impatience de voir ce qui va suivre dans cette nouvelle interprétation de l’histoire de Caped Crusader. Une autre personne qui est tout aussi anxieuse de savoir est Andy Serkisl’acteur acclamé qui a repris le rôle d’Alfred Pennyworth aux côtés de Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne dans le film à succès Le Batman (2022). Selon un rapport de Collider, l’acteur a révélé dans une interview son enthousiasme pour la suite à venir, et ce qu’il sait et ne sait pas jusqu’à présent sur ce qui va arriver pour son personnage Alfred.

FILM VIDÉO DU JOUR

Andy Serkis(Panthère noire) est apparu pour la première fois en tant que majordome et confident de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, dans les débuts officiels de Reeves à Gotham dans Le Batman (2022), qui mettait également en vedette Robert Pattinson (Principe) en tant que jeune Batman, Paul Dano (Les Fabelman) en tant que méchant du film Riddler, Colin Farrell (Les Banshees d’Inisherin) en tant que Pingouin, et Zoe Kravitz (Kimi) en tant que Selina Kyle et son alter ego masqué Catwoman. Serkis a abordé le rôle d’Alfred comme celui d’un partenaire tout aussi intelligent de Bruce, l’aidant à résoudre de nombreux tours et mystères du Riddler, tout en prenant soin du fils toujours endeuillé de feu Thomas et Martha Wayne, en conflit à propos du récent virage de leur fils. au vigilantisme. Le film a reçu des éloges étonnants de la part des critiques et du public et a fait rouler le box-office à ses débuts, ce qui a conduit la suite à être immédiatement éclairée au vert.

Les détails restent rares quant à la progression de l’histoire, avec Riddler incarcéré à Arkham aux côtés d’un de ses nouveaux amis qui est très probablement la version du Joker de Reeves, et Selina Kyle ayant fui Gotham après que la ville ait été presque rasée à la fin du film. Alfred Production ne commencerait apparemment pas la suite avant novembre. Lors d’une interview sur son dernier projet Luther: Le Soleil Déchu, Serkis a fait l’éloge de travailler avec Pattinson et a révélé ses réflexions sur son personnage Alfred et ce qu’il espère voir dans la suite. Selon ce qui s’est passé dans le premier film, Alfred avait caché les secrets de la corruption des Waynes à Bruce, dans l’intention de le protéger du pire de la vérité, ce qui a conduit à une brève brouille entre eux deux. Entre autres choses, la suite se concentrerait probablement sur Alfred réparant la confiance de Bruce en lui, bien que Serkis ait admis qu’il n’avait encore rien entendu de Reeves sur ce qui se passerait exactement.

« Je sais qu’il écrit, en ce moment. Je n’ai pas eu beaucoup de discussions avec lui à ce sujet. J’ai adoré travailler avec lui dessus. C’était incroyable de passer des films sur les singes à ce monde. Je pense qu’il vient de faire un tel un travail incroyable. Comme vous le dites, c’était une version très fraîche. Et travailler avec Rob Pattinson était incroyable. Donc, je sais que le deuxième est en cours d’écriture, mais c’est autant que je sache. Je ne sais pas comment Alfred joue là-dedans, du tout. Ce sera excitant de le découvrir, ce que je pense que je ferai bientôt. «

Serkis est également ravi du retour du Seigneur des Anneaux sur grand écran

Alors que Serkis s’est beaucoup occupé ces derniers temps avec des projets comme des séries comme Star Wars Andor et L’Ascension de Skywalkeril a admis qu’il était particulièrement ravi d’en savoir plus sur la suite cinématographique à venir du le Seigneur des Anneaux trilogie. Après avoir joué le personnage emblématique Gollum dans quatre des films de Peter Jackson et plus récemment des enregistrements pour les livres audio, il est tout à fait possible que l’acteur fasse un retour dans l’univers massif de Tolkien, selon l’endroit où le réalisateur et Warner Bros choisissent de prendre leur nouvelle liste de films. Quoi qu’il en soit, Serkis a salué les réalisations de Jackson avec les films précédents et prévoit des possibilités incroyables pour l’avenir.