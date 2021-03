Andy Serkis a rampé pendant des heures dans les coulisses du film «  Le Seigneur des anneaux  »

Andy Serkis a révélé quelques détails sur ce qu’il devait faire pour jouer son personnage, Gollum ou Smeagol dans la trilogie de ‘Le Seigneur des Anneaux’.

L’acteur portait la créature emblématique créée par J. R. R. Tolkien à la vie grâce à un processus de capture de mouvement développé par Peter Jackson pendant la trilogie de ‘Le Seigneur des Anneaux’, pour y revenir plus tard dans la saga de ‘Le Hobbit’.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Les acteurs du Seigneur des Anneaux se réunissent pour des projections spéciales

À présent, Serkis Il a admis avoir utilisé une «méthode sympa» lors de la réalisation des films, en gardant les mouvements du personnage même lorsqu’il n’était pas sur le plateau.

«J’avais l’habitude de ramper pendant des heures sur mes quatre membres quand je quittais le tournage ‘Le Seigneur des Anneaux’ … J’ai passé beaucoup de temps à me préparer pour ça, j’allais passer des heures à ramper pendant des heures. De temps en temps, il avait des contacts avec d’autres personnes, alors il devait juste faire semblant de chercher quelque chose. «

Serkis Il a également parlé de la renommée que lui a apporté sa participation au fameux safa: «Je ne pense pas que j’aurais pu gérer le genre de renommée que cela a donné ‘Le Seigneur des Anneaux’ si j’avais été plus jeune ».







Vous pourriez aussi être intéressé par: Peter Jackson a empêché le « Seigneur des anneaux » de tomber entre les mains de Harvey Weinstein

«J’avais la fin de la trentaine quand il a explosé… Je suis reconnaissant que cela se soit produit quand c’est arrivé. C’était une période extraordinaire, beaucoup de choses ont émergé de cette expérience et que cela me plaise ou non, le rôle m’accompagne au quotidien. Cela ne disparaîtra jamais », a-t-il ajouté. Serkis.

D’autre part, il a été récemment annoncé que le casting de ‘Le Seigneur des Anneaux’ aura une réunion pour aider à la réouverture des cinémas après la pandémie de la covid19.