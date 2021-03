Andy Serkis a marché à quatre pattes pendant des heures pour se préparer à jouer à Gollum dans le Seigneur des anneaux

Mais ce n’est pas seulement pendant le tournage que Serkis s’est accroupi sur le sol et a sauté comme son écran. homologue.

Non, il était tellement dévoué à faire les choses correctement, qu’il se déplaçait également à quatre pattes tout en compenser ainsi que.

«J’ai passé beaucoup de temps à me préparer à cela; je partais me promener à quatre pattes pendant des heures. J’étais parfois en contact avec d’autres personnes, alors je devais juste faire comme si je cherchais quelque chose. C’est juste de dire c’est une jolie méthode. «

Parlant de l’expérience de travail sur le film , il a ajouté: « Je ne pense pas que j’aurais pu gérer le genre de célébrité le Seigneur des Anneaux déclenché si j’avais été plus jeune. J’avais la fin de la trentaine quand il a explosé.

«Je suis reconnaissant que ce soit arrivé quand cela s’est produit. C’était une période extraordinaire; tant de choses sont sorties de cette expérience et que cela me plaise ou non, ce rôle vit avec moi au quotidien. Il ne disparaîtra jamais.