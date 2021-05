Andy Samberg et Chelsea Peretti sont passés d’amis d’enfance à Brooklyn Nine-Nine Legends

En plus d’avoir une excellente relation à l’écran, Andy Samberg et Chelsea Peretti sont de vieux copains dans la vraie vie, ce qui aide à expliquer leur excellente chimie à l’écran.

le Brooklyn Nine-Nine les stars – qui apparaissent respectivement comme Jake Peralta et Gina Linetti – remontent en fait bien loin – comme le montre cet adorable cliché de retour:

La photo a fait surface sur Reddit il y a quelques années et les fans de la série étaient ravis du fait qu’ils étaient copains dans la vraie vie.

Mais en plus d’être des amis de longue date, Peretti a également révélé qu’elle avait un petit béguin pour son copain il y a longtemps.

S’exprimant sur le chat show de Conan O’Brien Conan, elle a dit: « Nous sommes allés à l’école primaire … J’ai eu un énorme béguin pour Andy et lui, pour une raison quelconque, ne le reconnaîtra jamais, quand j’en parlerai, il me regarda juste.

«J’avais l’habitude d’appeler sa maison comme ces vieux téléphones que nous avions. J’appelais et raccrochais, appelais et raccrocherais comme certaines jeunes filles. Jeunes filles irritantes.

Peretti a quitté la série après la saison six, annonçant la nouvelle sur Twitter en 2018, elle a déclaré: « Je ne ferai pas une saison complète de Brooklyn Neuf Neuf dans la saison 6. Mais cela ne veut pas dire que je ne reviendrai jamais, emoji de visage clin d’oeil, emoji de coeur.

« Je tiens à vous remercier pour les heures que vous avez passées à regarder Gina être Gina: confiante, idiote mais intelligente, concise et imprégnée de rythme et de rayonnement de téléphone portable. Il m’est difficile de savoir exactement quoi dire. »

Susan Rovner, de NBCUniversal Television, a déclaré: « Il sera lancé en août, à la sortie des Jeux olympiques d’été, qui est un créneau très convoité. Nous ne pouvons penser à rien de plus méritant que de le donner à la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine.

« C’est une émission très appréciée et nous voulions lui donner un créneau où elle aurait accès au plus grand public possible. »