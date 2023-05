Andy Muschietti devient cryptique lorsqu’on lui demande de diriger Batman: The Brave and the Bold

Andy Muschietti fera enfin ses débuts dans le genre super-héros avec Le flashmais ce pourrait n’être que le début de la carrière du réalisateur dans le monde des adaptations de bandes dessinées, car il pourrait bientôt être chargé d’amener Homme chauve-souris retour au grand écran.





James Gunn travaille activement sur l’avenir du DCU depuis sa nomination en tant que co-PDG de DC Studios avec Peter Safran, surtout maintenant qu’il a mis fin à sa relation avec le MCU avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Et tandis qu’il sera chargé de diriger l’un des projets les plus importants du nouvel univers qu’il est en train de construire, Superman : Héritageil recherche également de grands réalisateurs et scénaristes pour rejoindre l’avenir de la franchise.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Vu les bonnes critiques que Le flash génère, et le très bon travail que Muschietti a déjà montré dans les adaptations de Illes rumeurs selon lesquelles le réalisateur argentin continuera à travailler pour DC Studios dans les années à venir sont toujours présentes, et elles sont généralement liées à Les braves et les audacieux, les débuts d’un nouveau Dark Knight dans les salles. Et le réalisateur brise enfin le silence à ce sujet.

Lors d’une interview sur la tournée promotionnelle de The Flash, Josh K. Elliot a demandé à Muschietti quelle version de Batman il montrerait s’il réalisait le film, et la réponse du réalisateur était plus qu’intéressante :

« Je ne peux pas en parler… pour le moment. »

Pour l’instant, il faudra attendre la représentation du film avec Ezra Miller pour que la relation entre Muschietti et DC Studios puisse continuer sur la bonne voie.

En rapport: Nouveau film Batman : 7 réalisateurs qui devraient diriger les braves et les audacieux





Ce que nous savons de Batman : The Brave and the Bold jusqu’à présent

Bandes dessinées DC

Bien que le film sera l’un des principaux piliers de la construction de la nouvelle DCU, avec Superman : Héritage et Supergirl : la femme de demainil y a très peu de choses que Gunn et Safran ont partagées à ce sujet.

Batman : le brave et l’audacieux s’éloignera des deux Ben Affleck pour le Snyderverse et Robert Pattinson pour les DCU Ailleurs, présentant un Bruce Wayne qui ne travaillera pas seul. L’histoire se concentrera sur sa relation avec son fils, Damian Wayne, qui sera déjà Robin.

L’histoire s’inspire de Batman par Grant Morrisonl’une des versions les plus célèbres du croisé capé créé par l’un des artistes les plus renommés qui a travaillé avec la société de bandes dessinées, les attentes concernant le projet sont donc très élevées.