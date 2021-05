Andy Cohen répond à un critique grossier qui a commenté son apparence

Andy Cohen n’est pas là pour des commentaires non sollicités sur son apparition.

Samedi, Cohen, 52 ans, a tweeté un commentaire haineux qui disait: «Quelqu’un peut-il interviewer @andy et lui demander comment il gère son œil gauche tombant paresseux?»

L’animateur « Watch What Happens Live » a eu la réponse parfaite pour le critique, répondant simplement: « Je l’ignore bébé. »

Les fans se sont ralliés derrière Cohen dans les réponses du tweet, ignorant le tweet négatif pour montrer leur soutien.

«Je n’ai jamais remarqué», un fan a écrit. « La seule référence que j’en ai, c’est lorsque vous l’avez mentionné ou que d’autres vous l’ont mentionné. »

Andy Cohen le 11 février 2016 à New York. Dave Kotinsky / Getty Images

Un autre fan a loué l’une de leurs expressions faciales préférées de Cohen, répondre, « Je n’ai jamais vu ce soi-disant côté croisé ou œil paresseux, mais j’adore quand il donne un œil de côté à un invité. »

«Je n’ai même pas remarqué», un fan a écrit. «Vous rend encore plus unique. #likeyouevenmore »

En 2017, Cohen s’est confié sur le fait qu’il se sentait auparavant gêné par son œil lors d’une apparition sur le podcast «How to Be Amazing». Il se souvient d’une époque où quelqu’un pour qui il travaillait au début de sa carrière lui avait dit qu’il avait «un œil errant horriblement performé» et qu’il «ne passerait jamais devant la caméra».

Lorsqu’on lui a demandé si les gens se moquant de son «œil errant» le dérangeaient, Cohen a admis que c’était le cas, mais seulement au début.

«Quand j’ai fini par passer à l’antenne, je me suis dit: ‘Oh mon Dieu, c’est tellement dur. Je suis horriblement déformé », a-t-il déclaré. «J’ai appelé ma mère. J’étais comme: «Je suis déformé». Et elle a dit: «Tu n’as pas un œil errant». Et je dis: ‘Non, je le fais. Je vous promets. Les gens me disent à travers le pays. « »

Il a poursuivi en expliquant: «J’ai toujours été assez vaniteux, mais je pense que c’est bizarre qu’il y ait un moniteur juste sous mon appareil photo et j’ai donc ces moments où je vais penser: ‘Oh mon Dieu, tu as vraiment l’air d’avoir un visage en glucides ces derniers temps.’ Cela m’a rendu plus vaniteux.

Mais un commentaire négatif n’allait pas pleuvoir la semaine de Cohen. Mercredi, il a retrouvé son ancien chien, Wacha, qu’il a réintégré l’année dernière peu de temps après la naissance de son fils de deux ans, Ben.

Dans une vidéo publiée mercredi sur son histoire Instagram, Cohen a révélé que lui et Wacha s’étaient réunis pour la deuxième fois depuis qu’il avait été relogé.

« C’est mon jour de chance absolu aujourd’hui parce que je peux rendre visite à mon n ° 1 », a déclaré Cohen, avant de repositionner la caméra pour montrer Wacha marchant à ses côtés. «Hé, Wacha! Dites bonjour aux gens. Tu nous manques. Tu nous manques, Wacha! «

Les retrouvailles n’ont pas manqué de moments adorables, y compris beaucoup de nuzzles.

« C’est une bonne journée aujourd’hui », a-t-il déclaré. « C’est aussi beau et ce chien est magnifique. »