Andy Cohen célèbre le 2e anniversaire de son fils Ben avec une jolie photo

Y a-t-il quelque chose de plus attachant que le sourire d’un enfant de 2 ans, surtout quand il serre dans ses bras un ours en peluche de sa taille?

Et quand il est Ben Cohen, fils de l’animateur « Watch What Happens Live » Andy Cohen?

Eh bien, s’il y en a, on n’y pense pas!

Cohen a posté une adorable photo de son fils aux cheveux ébouriffés en train de serrer l’ours et de la caméra un sourire à pleines dents jeudi, juste à temps pour l’anniversaire du tout-petit.

« Ben fête ses 2 ans aujourd’hui! » le fier papa, 52 ans, a écrit dans la légende. « Il est mon vrai plaisir et je ne peux pas imaginer la vie sans lui. »

Cohen a accueilli son fils Ben en 2019 via une mère porteuse et il partage des photos d’amour avec ses fans sur Instagram depuis. En septembre dernier, il a posté des photos qui révélaient à quel point lui et son fils se ressemblaient.

En décembre, il a révélé comment Ben et son copain Anderson Cooper se sont liés. Wyatt, le fils de Ben et Cooper, qui sont presque d’âge, sont également devenus amis.

« Ce n’est pas si facile pour un seul gars de faire ça tout seul », a déclaré Cohen au magazine People en 2019. « Cela prend un village, comme on dit. Je le voulais vraiment, et le fait qu’il soit ici, et qu’il soit si parfait , et il est en excellente santé … J’ai une grande gratitude pour ma mère porteuse et toutes les personnes qui m’ont aidé à arriver à cet endroit. «