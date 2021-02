Android TV est mis à jour avec une nouvelle interface, ce qui brouille davantage la ligne qui le sépare de Google TV

Google a lancé une nouvelle mise à jour pour Android TV, son système d’exploitation pour les téléviseurs. L’un des systèmes d’exploitation, puisqu’il coexiste avec Google TV, qui fonctionne sur le dernier Chromecast. Avec cette nouvelle mise à jour vient une conception d’interface très similaire entre les deux systèmes d’exploitation.





La nouvelle mise à jour ne modifie pas les principales fonctions du système d’exploitation ni ses caractéristiques. Au lieu de cela, oui nous voyons un changement important dans la façon dont l’interface principale est affichée. Adieu les icônes géantes et les parchemins horizontaux, bonjour les onglets et les cartes.

Le nouvel Android TV a trois sections principales en haut à côté de l’assistant Google et des boutons de paramètres. Ces trois sections sont Accueil, découverte et applications. Accueil nous permet d’accéder rapidement aux applications et au contenu; Discover nous montre les applications et le contenu recommandés en fonction de notre utilisation; Apps pour sa part affiche la liste des applications installées.

Autrement Android TV fonctionne de la même manière que les autres systèmes d’exploitation pour téléviseurs. Il vous permet d’installer des applications de divertissement et d’afficher leur contenu. De même, il intègre ce contenu dans le système d’exploitation pour le recommander directement ou le rechercher via son assistant.

Pour le moment, la mise à jour d’Android TV a commencé à décoller vers les appareils compatibles aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Allemagne et en France. Ils promettent l’arrivée de la mise à jour vers plus de régions et de pays dans les semaines à venir.

Deux systèmes d’exploitation condamnés à fusionner

Actuellement Android TV est un système d’exploitation qui est pré-installé sur les téléviseurs intelligents de différents fabricants. Google TV pour sa part est le système d’exploitation qui est préinstallé sur des appareils tels que Chromecast pour en faire une smart TV. Pourquoi cette différence entre les deux est quelque chose que seul Google sait avec certitude.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle mise à jour qui cherche à unifier l’interface est une bonne indication de ce que nous pourrions voir dans un proche avenir: un système d’exploitation unique pour les téléviseurs. Google TV semble être au centre de l’attention de Google dans ce secteur en ce moment, cependant ils n’ont pas promis de migration pour les appareils avec Android TV ni l’arrêt du développement d’Android TV.

Différents fabricants de téléviseurs comme Sony ou TCL ils vont commencer à expédier leurs téléviseurs avec Google TV préinstallé au lieu d’Android TV. Cependant, quand et comment se déroulera le week-end Android Tv est quelque chose qui n’a pas été spécifié.

Via | CNET