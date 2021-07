Android TV bénéficie de nouvelles fonctionnalités, notamment des pages de détails immersives, une liste de surveillance améliorée, des recommandations de réglage, etc.

21 juillet 2021 14:10:51 IST

Dès cette semaine, Google TV proposera ses services sur Android TV. Les fonctionnalités incluent une liste de surveillance, des recommandations améliorées et des pages de détails, etc. Google a partagé la mise à jour sur le Forum de la communauté Android TV. Amir F, responsable de la communauté Android TV de Google, a partagé un article sur les nouvelles fonctionnalités d’Android TV qui devraient rendre l’expérience des utilisateurs « plus immersive et utile que jamais ».

L’onglet « Découvrir » vous permet désormais de voir votre liste de surveillance actuelle sous forme de ligne. Vous pouvez maintenant ajouter du nouveau contenu à la liste de surveillance actuelle en appuyant longuement sur l’option « Ajouter à la liste de surveillance » disponible dans l’onglet « Découvrir » d’Android TV. Vous pouvez ajouter et supprimer du contenu de votre liste de surveillance à partir d’autres appareils, y compris votre smartphone ou votre ordinateur portable, via la recherche Google ou le Google TV application mobile.

Une autre fonctionnalité ajoutée à Google TV est la possibilité de « régler » vos recommandations. Vous pouvez aimer ou détester tout contenu en fonction de vos préférences, qui sera ensuite utilisé par Google TV pour améliorer vos recommandations dans l’onglet « Découvrir ». Vous pouvez également y accéder en allant dans Paramètres > Préférences de l’appareil > Écran d’accueil > Préférences de contenu. Vous pouvez ensuite cliquer sur les boutons gauche et droit de votre télécommande pour filtrer les recommandations. Le bouton gauche dit « Moins comme ça » tandis que le bouton droit dit « Plus comme ça ».

Enfin, Google TV ajoute un onglet appelé « Pages détaillées immersives » à Android TV, qui aura essentiellement les bandes-annonces lues sur l’écran d’accueil lorsque vous accédez à un contenu spécifique. Ces bandes-annonces joueront automatiquement dès que vous ouvrirez la page des détails. Il s’agit d’une fonctionnalité facultative qui peut être désactivée dans les paramètres.

Pour les désactiver, vous pouvez accéder à Paramètres > Préférences de l’appareil > Écran d’accueil et désactiver « Activer les aperçus vidéo ».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂