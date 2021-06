Android ne s’est pas occupé des tablettes depuis 10 ans : maintenant Windows 11 et iPadOS sont ce que Honeycomb voulait être

Il y a 10 ans, Google a introduit une version d’Android pour tablettes, depuis lors, tout a été un désert silencieux. Avec l’introduction de Windows 11 et malgré une part de marché minime sur les tablettes, Microsoft a introduit un système d’exploitation optimisé pour les tablettes, avec une interface adaptée à ce format et des fonctions spécifiques. De son côté, Apple a séparé son système d’exploitation il y a deux ans en iOS et iPadOS pour donner encore plus d’importance aux logiciels de ses tablettes.

Android a manqué un train pendant des années qu’il pourrait conduire, laisser les optimisations logicielles aux fabricants. nous allons vous dire comment Google a raté le train des tablettes il y a 10 ans et d’examiner la situation du système d’exploitation sur ce marché. Nous anticipons déjà que le résumé est clair : Android, en tant que système d’exploitation sur tablettes, est oublié.

Google a oublié les tablettes, alors que ses rivaux les ont choisies

C’est ici Android 3.0 Honeycomb. La dernière fois que Google a pris les tablettes au sérieux, c’était il y a 10 ans.

Pour se souvenir de la dernière fois que Google a tenté d’orienter Android vers les tablettes, il faut remonter à 2011, année de l’introduction d’Android 3.0 Honeycomb. C’était une version par et pour les tablettes qui, en fait, ne pouvait pas fonctionner sur d’autres téléphones.

Avec nid d’abeille Google avait tout pour jeter les bases des systèmes d’exploitation pour tablettes. En fait, le temps lui a donné raison, et c’est que les widgets, multi-fenêtres et autres éléments d’Android ont fini par être adaptés par leurs rivaux.

Actuellement, Android pour tablettes est la même version mobile, mais horizontalement. Cela finit par empêcher une bonne partie des applications d’être optimisées pour la taille des tablettes.

Depuis, il n’y a pas eu de version optimisée pour ce format. Actuellement, Android sur tablette est la version mobile adaptée au format horizontal, il n’y a donc pas quelques applications qui, bien qu’elles soient sur le marché depuis des années, n’ont pas une interface adéquate.

Des fabricants comme Samsung implémentent des fonctions supplémentaires dans leur couche de personnalisation sur les tablettes, bien que les applications posent toujours problème.

La responsabilité de faire d’Android un système mieux adapté à Android incombe aux fabricants eux-mêmes. Samsung, le deuxième vendeur mondial au niveau des tablettesIl a des modes dédiés pour ouvrir des applications dans Windows, une intégration avec le S-Pen et quelques ajouts mais, comme nous l’avons indiqué dans l’examen de son produit phare, le Samsung Galaxy Tab S7 +, les applications sont toujours en désordre.

L’iPad est encore loin de remplacer le PC, mais son système d’exploitation est conçu par et pour son format tablette.

Du côté d’Apple, il s’est toujours démarqué pour offrir une expérience supérieure au niveau des apps et du format avec l’iPad. Le bond en avant est venu en 2019 avec iPadOS, une version exclusive du système d’exploitation pour iPad, avec un format plus que jamais orienté vers l’horizontalité et avec un meilleur multitâche que sur iOS.

iPadOS a validé de nombreuses fonctionnalités que nous avions déjà sur Android.

Comme nous l’avions prévu, iPadOS a servi à valider de nombreuses idées d’Android: les widgets sur l’écran principal, l’utilisation simultanée de deux applications… Des bases qui étaient déjà implantées dans Android, mais dont Apple a fini par mieux tirer parti.

Avec Windows 11, des améliorations majeures sont apportées aux tablettes et l’expérience est encore plus axée sur le toucher.

Le dernier à dépasser Google sur la gauche dans l’optimisation des logiciels pour tablettes était Microsoft avec Windows 11 : le système par excellence pour PC est désormais plus optimisé pour les tablettes qu’Android. Automatiquement, l’interface de Windows 11 est adaptée pour le mode PC ou tablette, la réponse haptique a été prise en charge, les éléments de l’UI ont des formes différentes pour profiter des formats, etc. Petits ajouts qui montrent l’intérêt de différencier l’expérience de la tablette par rapport au PC.

Part de marché généreuse : les tablettes Android continuent de se vendre

En 2020, 160 millions de tablettes ont été vendues, soit une augmentation de près de 30% par rapport à 2019. Apple est le leader incontesté en part de marché, mais Android l’est en nombre de modèles, car plusieurs fabricants vendent des tablettes Android.

Si l’on regarde les chiffres d’Android, Samsung détient 19% des parts, un chiffre auquel sans ajouter seulement 10% de Huawei et 9% de Lenovo dépasserait déjà 30% d’Apple. En d’autres termes, Apple vend le plus de tablettes, mais il y a plus de tablettes Android sur le marché.

Avec le rebond du marché des tablettes après des années de déclin, Google avait avec Android 12 une excellente occasion d’adapter son nouveau design, « Material You » aux tablettes. Dans la présentation de ce système il n’y avait pas de nouveautés pour les tablettes, comme chaque année, depuis 10 ans.

FuchsiaOS : la solution au problème ?

Le dernier espoir de voir un système d’exploitation Google optimisé pour les tablettes repose sur FuchsiaOS, le système d’exploitation qui viendra remplacer Android, avec un focus multiplateforme clair.

Avec FuchsiaOS, Google a une excellente opportunité de différencier son système d’exploitation sur les mobiles par rapport aux tablettes

Passer à un nouveau système d’exploitation qui vise à dominer sur les mobiles, les tablettes, les appareils domestiques et plus encore peut être La grande opportunité de Google de présenter un système qui différencie l’expérience utilisateur sur mobile et tablette. Les premiers pas de FuchsiaOS, oui, laissent quelques doutes, car FuchsiaOS dans Google Nest est exactement le même qu’Android, avec de petits changements au niveau du développement.