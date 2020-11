Nous sommes tous d’accord pour dire que regarder des vidéos en ligne ou assister à des émissions ou des films est l’une des formes de divertissement les plus appréciées. Il n’est plus nécessaire de s’enfermer dans un espace quelconque pour consommer des vidéos, car les smartphones permettent désormais de consommer des vidéos en déplacement. Et YouTube est la plus ancienne et la plus populaire des plateformes de vidéos en ligne.

Si vous avez utilisé YouTube, vous devez savoir que vous n’avez la possibilité de visionner que des vidéos en streaming. Vous pouvez même télécharger les vidéos via des applications tierces. Cette plateforme est inondée de créateurs. En fait, les petites applications vidéo ont permis aux masses de montrer leur talent.

Les smartphones jouent également un rôle essentiel à cet égard. Grâce aux applications d’édition riches en fonctionnalités disponibles sur Android et iOS, il n’est plus nécessaire d’utiliser un ordinateur portable ou un PC pour monter une vidéo. Comme YouTube dispose d’une vaste bibliothèque audiovisuelle, il est souvent facile de trouver une piste que vous souhaitez ajouter à votre vidéo. Il existe des moyens de convertir l’audio de YouTube en MP3 directement sur vos smartphones Android.

Voici comment convertir une vidéo de YouTube en MP3

Il n’y a pas de moyen direct à partir de l’application YouTube avec laquelle vous pouvez convertir l’audio directement de YouTube sur les smartphones Android. Pour cela, vous aurez besoin d’applications tierces. La boutique Google Play Store propose plusieurs applications de ce type qui permettent de convertir l’audio de YouTube. Si vous ne souhaitez pas utiliser d’applications tierces, vous pouvez également utiliser des convertisseurs audio en ligne.

Étape 1 : Allez sur la boutique Google Play Store et recherchez un téléchargeur YouTube. Plusieurs options s’offrent à vous. Nous prenons Tubemate comme référence, mais vous pouvez également télécharger d’autres applications. Assurez-vous de vérifier toutes les critiques avant d’en télécharger une.

Étape 2 : Téléchargez et terminez le processus d’installation.

Étape 3 : Localisez le bouton de téléchargement après la lecture d’une vidéo. Il se trouvera en bas de l’écran (flèche verte vers le bas).

Étape 4 : Sélectionnez la résolution de la vidéo et téléchargez le fichier.

Étape 5 : Une fois que la vidéo est téléchargée, retournez à l’écran d’accueil et cliquez sur l’onglet « Options ».

Étape 6 : Vous obtiendrez deux autres options, dont « Convertir en MP3 » et « Enregistrer en MP3 ».

Étape 7 : Sélectionnez cette dernière option si vous souhaitez enregistrer le fichier audio sur la mémoire interne de votre smartphone.

Étape 8 : Une fois que les étapes susmentionnées sont terminées, vous pouvez y aller.