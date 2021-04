Android collecte 20 fois plus de données utilisateur qu’iOS, les deux systèmes d’exploitation envoient des informations à Google, Apple toutes les 4,5 minutes: rapport

01 avr.2021 17:15:49 IST

Pendant que vous lisez cet article, votre smartphone envoie probablement un tas d’informations telles que les détails de votre réseau local, votre numéro de téléphone ou votre emplacement à son développeur de système d’exploitation. Bien qu’il soit désormais connu que certaines des informations utilisateur sont partagées avec les développeurs de systèmes d’exploitation pour une expérience plus intuitive sur un appareil, un chercheur a fait un étude comparative sur les données collectées à la fois par Android et iOS. Ils ont découvert qu’Android de Google collecte environ 20 fois plus de données que son concurrent Apple, iOS.

La recherche a été menée par Douglas J Leith et son équipe du Trinity College de Dublin. Leith et son équipe ont comparé un téléphone Pixel fabriqué par Google à un iPhone pour voir quel fabricant collecte le plus de données utilisateur. La recherche a révélé qu’en moyenne, les modèles Pixel et iPhone partageaient des données avec leurs fabricants respectifs toutes les quatre minutes et demie. Les données collectées comprennent, entre autres, IMEI, le numéro de série du matériel, le numéro de série SIM et IMSI, le numéro de téléphone du combiné.

« Lorsqu’une carte SIM est insérée, iOS et Google Android envoient les détails à Apple / Google. IOS envoie les adresses MAC des appareils à proximité, par exemple d’autres combinés et la passerelle domestique, à Apple en même temps que leur position GPS. Les utilisateurs ne peuvent pas refuser cette option. et actuellement il y a peu, voire aucune, des options réalistes pour empêcher ce partage de données », lit-on dans le rapport.

La recherche a également révélé qu’un certain nombre d’applications / services préinstallés établissent également des connexions réseau, même s’ils n’ont jamais été ouverts ou utilisés. En particulier, sur iOS, ces applications incluent Siri, Safari et iCloud. Sur Android, ceux-ci incluent le Youtube application, Chrome, Google Docs, Safetyhub, Google Messaging, l’horloge et le Barre de recherche Google.

Les appareils Apple et Google enverraient également des données de télémétrie même lorsque les utilisateurs se désengagent. Selon la recherche, dans les 10 minutes suivant le démarrage, Google collecte environ 1 Mo de données tandis qu’Apple collecte environ 42 Ko. Lorsqu’il est inactif, Google collecte environ 1 Mo de données tandis qu’Apple collecte environ 52 Ko toutes les 12 heures.

Le rapport souligne que la quantité de données collectées par Apple et Google soulève deux préoccupations principales:

1. Les données de cet appareil peuvent être assez facilement liées à d’autres sources de données, par exemple, une fois qu’un utilisateur se connecte (car il doit utiliser l’App Store pré-installé), ces données sont liées à ses informations personnelles (nom, e-mail, carte de crédit etc.) et potentiellement à d’autres appareils appartenant à l’utilisateur, aux achats, à l’historique de navigation sur le Web, etc. Ce n’est pas une préoccupation hypothétique puisque Apple et Google exploitent des services de paiement, fournissent des navigateurs Web populaires et bénéficient commercialement de la publicité. 2. Chaque fois qu’un combiné se connecte à un serveur principal, il révèle nécessairement l’adresse IP du combiné, qui est un proxy approximatif pour l’emplacement. La fréquence élevée des connexions réseau établies à la fois par iOS et Google Android (en moyenne toutes les 4,5 minutes) pourrait potentiellement permettre le suivi des emplacements d’un appareil, à la fois par Apple et Google, au fil du temps.

Pendant ce temps, Google dans une déclaration à Arstechnica, qui a repéré la recherche pour la première fois, a déclaré que l’estimation dans le rapport sont inexacts et sont basés sur une fausse méthodologie. Un porte-parole de Google a déclaré:

«Nous avons identifié des failles dans la méthodologie du chercheur pour mesurer le volume de données et nous ne sommes pas d’accord avec les affirmations du document selon lesquelles un appareil Android partage 20 fois plus de données qu’un iPhone. problèmes de méthodologie avec le chercheur avant la publication. » Il poursuit en disant: «Cette recherche décrit en grande partie le fonctionnement des smartphones. Les voitures modernes envoient régulièrement des données de base sur les composants des véhicules, leur état de sécurité et les horaires d’entretien aux constructeurs automobiles, et les téléphones portables fonctionnent de manière très similaire. Ce rapport détaille ces communications, qui permettent de garantir que les logiciels iOS ou Android sont à jour, que les services fonctionnent comme prévu et que le téléphone est sécurisé et fonctionne efficacement. «

.

