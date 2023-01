Android Auto reçoit enfin l’un des changements les plus attendus par les utilisateurs

in

Si vous utilisez Android Auto, vous serez heureux de savoir que l’outil va enfin recevoir l’un des changements les plus attendus

La nouvelle interface Android Auto, disponible pour tous les utilisateurs à partir de début 2023

Après avoir saisi votre grande refonte connu sous son nom de code « Coolwalk », Android Auto prêt à présenter votre prochaine grande chose. La plate-forme Google pour les véhicules a commencé à être mise à jour dans les voitures de certains utilisateurs, pour introduire une option demandée depuis longtemps par de nombreuses personnes qui utilisent Android Auto au quotidien.

Il s’agit de la possibilité de contrôler la lecture de musique ou de podcast à travers un barre de progression intégré au widget de lecture de contenu multimédia, sans avoir besoin d’utiliser l’écran du mobile (avec les dangers que cela comporte en roulant).

La barre de progression interactive débarque sur Android Auto

Jusqu’à présent, il n’y avait aucun moyen de choisissez le point à partir duquel vous souhaitez reprendre la lecture à partir d’un podcast, d’un livre audio ou d’une chanson directement depuis le lecteur Android Auto. Pour ce faire, il serait nécessaire d’utiliser l’appareil connecté à la voiture et de contrôler la lecture à partir de là.

Cependant, cela change avec le dernier ajout à Android Auto, que certains utilisateurs d’Android Auto voient déjà sur les écrans de leur véhicule. Comme on peut le voir dans l’image sous ces lignes, l’option de contrôler la lecture plus précisément par la barre de progression.

On ne sait pas quelles sont les exigences pour pouvoir utiliser cette fonction, car pour le moment pas disponible pour tous les utilisateurset il apparaît petit à petit au fur et à mesure que Google applique les modifications nécessaires au niveau du serveur.

En tout cas, très probablement il ne faut pas attendre trop longtemps pour pouvoir profiter des changements de nos véhicules grâce à Android Auto. Comme toujours, il est recommandé télécharger la dernière version de l’application via Google Play pour ne manquer aucune actualité.

