Android Auto est mis à jour en grand avec le mode écran partagé et un nouveau design

Android Auto va recevoir de bonnes nouvelles avec sa prochaine mise à jour : Material You, mode écran partagé, prise en charge de différents types d’écran et bien plus encore.

Google a annoncé une nouvelle mise à jour d’Android Auto avec un nouveau design beaucoup plus utile et pratiquequi promet d’offrir une expérience de conduite plus facile, et surtout, plus sûre.

Avec la nouvelle version d’Android Auto, de nouvelles fonctionnalités intéressantes sont introduites, telles que le prise en charge de plusieurs formats d’écranun nouveau mode d’écran partagé pour accueillir plus d’informations sans avoir à basculer entre les applications, et des éléments graphiques hérités du langage de conception Material You.

Un assistant Google plus proactif, Material You et plus de changements atterrissent dans Android Auto

Google a annoncé que l’assistant Google va devenir plus utile dans Android Auto, grâce à la conseils contextuels qui permettra aux utilisateurs d’être plus productifs dans la voiture, sans avoir besoin d’utiliser leurs mains.

« Des réponses suggérées à la messagerie, en passant par le partage de votre heure d’arrivée avec un ami, ou même la lecture de musique recommandée, Google Assistant vous aide à en faire plus efficacement dans la voiture. »

De plus, il sera désormais possible passer des appels ou répondre à des messages vos contacts favoris d’un simple toucher, sans quitter la route des yeux.

Le Refonte d’Android Auto introduit un nouveau mode multi-fenêtres, qui affiche beaucoup plus d’informations à l’écran pour vous aider à en faire plus sans avoir à ouvrir le tiroir de l’application pour basculer entre les applications. De plus, certains éléments tels que widget horloge o Les cartes d’information ont hérité des caractéristiques de l’interface Material You introduite avec Android 12.

En plus de cela, Google a annoncé que, bientôt, YouTube sera disponible dans les voitures avec Android Auto, ainsi que d’autres applications de Diffusion De la vidéo. Bien entendu, il ne sera possible d’utiliser cette fonction que lorsque la voiture est en charge ou en stationnement.

Les nouvelles d’Android Auto commenceront à arriver bientôt sur tous les véhicules compatibles.

