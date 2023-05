Android Auto 9.5 est désormais disponible : toutes ses actualités et comment télécharger la dernière version stable

Givenchy - PRISME LIBRE PRESSED POWDER Poudre compacte fixatrice 4-couleurs floutante et matifiante N06 9,5G 9.5 g

Son action correctrice de 12 heures et matifiante 24 heures, sans brillance*, vous offre un confort parfait tout au long de la journée.FLOUTER, MATIFIER, ILLUMINER Disponible en six harmonies 4-couleurs conçues pour s’adapter à toutes les carnations de peau, chacune des poudres compactes de ce quatuor de teintes matifie et unifie, floute les imperfections et illumine le teint pour un résultat idéal en toute transparence qui s’adapte au port du masque.**BÉNÉFICES CLÉSInfusée d’extrait de protéine de soie et de vitamine E, cette poudre matifiante offre un fini seconde peau grâce à sa couvrance modulable légère à moyenne. Sa formule est non-comédogène et son application légère permet de fixer le maquillage et d’en prolonger la tenue. La peau reste hydratée et éclatante pendant 24 heures.Le design du Prisme Libre Pressed Powder évoque la haute couture de Givenchy avec son écrin orné du logo argenté et d’une imitation cuir sur le dessus. Accompagné d’un pinceau et d’un miroir intégré, ce format de poche a été parfaitement pensé pour faciliter vos retouches dans toutes les situations.Pour un résultat matifiant, vous pouvez utiliser la poudre compacte Prisme Libre seule ou bien complétez votre routine maquillage en l’appliquant après fond de teint Prisme Libre Skin-Caring Glow pour un résultat parfaitement mat et lumineux.*Test instrumental réalisé sur 25 volontaires**Le maquillage résiste au port du masque