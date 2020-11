Android 7.1.1: les appareils Android plus anciens auront bientôt des problèmes de navigation

Votre smartphone utilise une ancienne version d’Android, mais toutes les applications fonctionnent toujours bien? Vous vous dites qu’il ne doit pas toujours s’agir de la dernière version? C’est vrai dans une certaine mesure, mais des problèmes avec les anciens appareils Android pourraient bientôt survenir.

L’Autorité Android rapporte que de nombreux appareils ne pouvaient plus ouvrir plusieurs sites Web en raison d’un certificat manquant. Cela est dû à un certain certificat qui ne sera plus pris en charge à partir du 1er septembre 2021. La raison: La société Let’s Encrypt est responsable des certifications root, qui confirment à l’utilisateur d’un site Web que les informations contenues dans l’opérateur sont correctes. De nombreux smartphones plus anciens jusqu’à Android 7.1.1 utilisent actuellement le certificat DST Root X3, qui expirera en 2021.

Nouveau certificat à partir de 2021

À partir de 2021, Let’s Encrypt ne s’appuiera principalement que sur son propre certificat racine ISRG Root X1. Cela se trouve dans tous les systèmes d’exploitation et navigateurs Internet actuels. Le certificat est utilisé par environ 30% de tous les sites Web. Cela signifie que les anciens appareils Android qui ne sont plus pris en charge par Let`s Crypt ne peuvent plus accéder à ces pages.

De nombreux appareils de 2016, comme le Samsung Galaxy S6 ou le Sony Xperia Touch, sont particulièrement touchés. Avec ces smartphones, Android 7.1.1 a pris fin; depuis, il n’y a plus eu de mises à jour.

Let`s Encrypt recommande une alternative

Mais Let’s Encrypt recommande également une alternative. Étant donné que le navigateur intégré d’un smartphone Android reçoit la liste des sites Web de confiance du système d’exploitation, les modèles plus anciens n’ont plus les nouveaux certificats.

L’alternative est un navigateur Web qui possède déjà sa propre liste de certification. Il ne s’agit actuellement que de Firefox. Ainsi, si vous installez la dernière version du navigateur sur votre smartphone, vous avez de bonnes chances de pouvoir accéder à tous les sites Web sans problème pendant un certain temps au-delà de septembre 2021.

Firefox: pas une panacée au problème

Cependant, il ne résout le problème que de la navigation générale et ciblée sur Internet. Si, cependant, les applications souhaitent ouvrir de leur propre chef des sites Web qui peuvent être nécessaires pour entrer du crédit, elles peuvent avoir des problèmes avec le certificat de sécurité. Étant donné que de nombreuses mises à jour de sécurité manquent pour ces appareils, les utilisateurs d’anciens modèles devraient peut-être réfléchir lentement à un smartphone plus à jour. Parce que les failles de sécurité peuvent être graves dans certains domaines.