Android 14 Beta 1.1 est désormais disponible : toutes les actualités et mobiles compatibles

Varan Motors - NESB-14-1 Pistolet de sablage + 4 buses pour cabine de sablage et sableuse mobile

Pistolet et 4 buses pour cabine de sablage et sableuse mobile Très simple d'utilisation et rapide à mettre en œuvre, ce pistolet de sablage conviendra pour tous travaux de précision ou pour toutes retouches. Muni d'une gâchette, il vous permettra un arrêt et un démarrage instantané du traitement Pour vous offrir le plus large panel d'utilisations, il dispose d'un faisceau règlable et vous sera fourni avec 4 buses en céramique de 4 à 7mm. Contenu: 4 buses en céramique de 4 à 7 mm Un Pistolet. Caractéristiques Techniques: Pistolet léger et pratique Réglage de l'intensité du faisceau à l'aide de vis à fente Raccord de tuyau Ø 7,8 mm Raccord de tuyau pour le sablage Ø 15,7 mm Buses en céramique : de 4 à 7 mm Poids du pistolet: 260 Grammes Poids total: 380 Grammes Working pressure is 60-120PSI