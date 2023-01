Android 14 : actualités, téléphones compatibles, date de sortie et tous les détails

Tout ce qu’il faut savoir sur Android 14, la grosse mise à jour du système d’exploitation qui sera disponible en 2023.

Android 14 sera la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation, disponible à partir de l’été 2023

Après Android 13, il est temps de Android 14. La nouvelle grande mise à jour du système d’exploitation de Google approche à grands pas et, petit à petit, de nouvelles informations à son sujet sont découvertes.

Au cours des prochains mois, Google dévoilera des données sur les nouveautés d’Android 14et nous connaîtrons ses changements, le date de sortie de cette version, et téléphones à mettre à jour. Pour cette raison, nous voulons collecter toutes les informations sur android 14 dans un endroit.

Quoi de neuf dans Android 14

Petit à petit, nous avons appris à connaître premiers détails d’Android 14 liés aux nouvelles et aux changements qui arriveront.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour parler de la nouvelles exactes qui débarquera sur les téléphones mobiles avec la mise à jour vers Android 14, nous savons que l’un des changements internes sera la prise en charge des mémoires au format NTFS.

D’autre part, Android 14 améliorera la navigation dans le système grâce à un geste renouvelé pour aller « en arrière » dans les menus et les applications, plus intuitifs et avec un système de prédiction qui identifiera où l’utilisateur veut aller à chaque instant.

Au fur et à mesure que de plus en plus de détails émergent sur le Quoi de neuf dans Android 13nous mettrons à jour cet article pour vous tenir informé des dernières modifications et des meilleures fonctionnalités qui seront disponibles.

Téléphones portables compatibles avec Android 14

Comme toujours, le Téléphones intelligents Google Pixel ils seront les premiers à recevoir Android 14. Cependant, tous les appareils Google ne seront pas mis à jour.

Compte tenu de la feuille de support de Google, nous savons que l’entreprise prévoit de mettre à jour les téléphones sortis du Pixel 4a.

Les appareils répertoriés seront les premiers à Recevez l’aperçu d’Android 14, et en étant compatible avec le programme bêta Android basé sur la nouvelle version. Ils recevront également la version finale avant le reste.

Par la suite, d’autres fabricants annonceront leurs plans de déploiement d’Android 14. Des entreprises telles que Samsung, realme, OPPO, OnePlus ou Xiaomi ils devraient être parmi les premiers à faire connaître leur planification.

Date de sortie d’Android 14 : quand sera-t-il disponible en téléchargement ?

Si l’on tient compte de l’historique de Google avec les versions précédentes d’Android, il est fort probable que entre janvier et février l’annonce de la première version pour les développeurs d’Android 14.

Dès lors, Google lancera entre trois et quatre versions précédentes plusavant d’ouvrir le programme beta android 14. Cela devrait arriver avant le mois de mai. En fait, certains indices suggèrent que la première version bêta d’Android 14 arrivera en avril.

Au cinquième mois de l’année, coïncidant avec le Google I/O 2023Google profitera de présenter au monde Android 14 officiellement avec ses nouvelles les plus importantes. De plus, ce moment sera mis à profit pour lancer une nouvelle bêta d’Android 14 et ouvrir le programme à un plus grand nombre de personnes.

Au fur et à mesure que le programme bêta progresse, nous arriverons à été. A ce moment-là, nous devrions assister à la présentation de la version finale d’Android 14dont l’arrivée sur les premiers appareils est prévue pour août ou septembre.

Nom Android 14 : quel est le dessert choisi par Google cette année ?

Avant même qu’Android 13 ne soit une réalité, nous connaissions déjà le doux nom que Google utilise pour désigner Android 14.

Sachant que, cette année, la nouvelle version d’Android correspond à la lettre « U » selon l’ordre alphabétique utilisé par l’entreprise, le nom ne pouvait être autre que « Upside Down Cake ».

Après « tiramisu », le nom du dessert choisi par Google pour désigner Android 13, Google a décidé de revenir à les gâteaux pour la prochaine grosse mise à jour du système d’exploitation.

Le nom choisi, « gâteau à l’envers », fait référence à un gâteau dont la particularité est le fait qu’il est cuit « à l’envers », de sorte que la garniture reste au fond du moule et se retourne une fois la préparation terminée.

Bien qu’ayant choisi ce nom, il faut tenir compte du fait que le nom de la nouvelle version d’Android sera Android 14. Depuis l’arrivée d’Android 10, Google n’utilise que des noms de desserts pour faire référence aux différentes versions d’Android en interne.

