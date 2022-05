Android 13, Pixel Watch, Pixel Phone 6a : voici tout ce qu’il faut attendre de Google I/O 2022

10 mai 2022 13:24:58 IST

Google I/O devrait avoir lieu le 11 mai de cette année, et bien que normalement l’événement soit qualifié de conférence de développeurs, cette année, les passionnés de technologie s’attendent à ce que Google fasse également un certain nombre d’annonces concernant leurs appareils.

Le discours d’ouverture et les annonces de Google I/O intéresseront particulièrement les fans de Google, auxquels ils pourront assister virtuellement via le site Web d’I/O et la chaîne YouTube de Google I/O. Il y aura également une version archivée sur les profils de médias sociaux de Google.

Il y a un certain nombre de rumeurs qui circulent sur les appareils que Google lancera cette année. Ceux-ci incluent le prochain Pixel 6a, le premier appareil portable de Google, la montre Pixel et un nouveau Nest Hub. Bien que tous ces appareils ne soient pas lancés lors de l’événement I/O, les développeurs et les passionnés de technologie s’attendent à ce qu’ils soient révélés sous une forme ou une autre lors de la conférence. Cela étant dit, la majorité des annonces clés concerneront le côté logiciel des choses, alors attendez-vous à voir le premier aperçu officiel d’Android 13.

Voici quelques-uns des développements d’appareils et de logiciels que la plupart des passionnés de technologie attendent :

La montre Pixel

Bien que les rumeurs de un appareil portable de Google font le tour depuis des années maintenant, c’est l’année où ils entreront officiellement sur le marché des wearables avec leur Pixel Watch. Google avait dépensé des milliards pour acquérir Fitbit, il y a donc de fortes chances qu’il combine les propres développements de Google et un certain nombre de fonctionnalités clés de Fitbit. Ce sera une smartwatch qui peut aller de pair avec la montre Apple.

Android 13

C’est un grand, et sera certainement le point culminant de l’I/O. Bien que Google a publié la version bêta d’Android 13, ce n’était pas du tout proche de la version finale. Aux I/O, nous aurons une idée complète de la vision globale de Google pour Android 13. En surface, il semble que Google n’a pas changé beaucoup de choses avec Android 13, et qu’il sera très similaire à Android 12. Quelques changements visuels semblent s’inscrire dans la continuité des changements apportés par Google à ses éléments thématiques et esthétiques. Cependant, sous le capot, Google a modifié la façon dont les applications Android interagissent avec le système d’exploitation, limitant un certain nombre de programmes et de ressources auxquels ces applications avaient accès par défaut.

Le Pixel 6a de milieu de gamme

Au cours des trois dernières années, Google a suivi chacun de ses smartphones Pixel phares avec un appareil de milieu de gamme abordable. Cette année, Google pourrait être lancement du Pixel 6aet avec cela, retour sur le marché indien.

Le point culminant de la plupart de ses appareils A, tels que le Pixel 4a ou le Pixel 5a, était que, par rapport à ses frères et sœurs phares, il comporterait un processeur de spécifications inférieures mais le même appareil photo. Avec le Pixel 6a, Google inversera l’approche. Le Pixel 6a devrait comporter le même processeur phare Tensor que le Pixel 6, mais un appareil photo 12MP rétrogradé, au lieu du tireur 50MP du Pixel 6.

Écouteurs Pixel TWS

Google prépare le lancement de sa nouvelle gamme d’écouteurs TWS. Les rumeurs suggèrent que les écouteurs ont été nommés Pixel Buds Pro. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur les caractéristiques et les spécifications des écouteurs, l’utilisation du mot « Pro » est généralement utilisée pour montrer qu’ils prennent en charge la suppression active du bruit.

Un nouveau Nest Hub

Bien que cela ne fasse qu’un an que Google ait lancé la dernière génération du Nest Hub, un autre Nest Hub est en préparation. Celui-ci, apparemment, viendra avec un écran amovible qui pourrait être utilisé comme tablette et devrait sortir à un moment donné plus tard cette année.

Un nouvel appareil pliable

Les chances que cela se produise sont très minces, principalement parce qu’il n’y a pas eu beaucoup de fuites à ce sujet, mais apparemment, Google a également travaillé sur un appareil pliable. Android 12L, la nouvelle version du système d’exploitation Android optimisée pour les appareils pliables et les tablettes, devrait sortir plus tard cette année. Mais encore une fois, comme il y a eu très peu de fuites autour de l’appareil pliable, les chances qu’ils annoncent leur propre série d’appareils pliables sont minces.

Une ribambelle de surprises

Google est connu pour montrer ses projets de R&D originaux lors de la conférence I/O, même s’ils peuvent être à des années d’achèvement. Nous pouvons donc nous attendre à ce qu’il y ait quelques annonces concernant l’AR/VR et le métaverse.

En dehors de ceux-ci, Google a également apporté quelques modifications mineures à son portefeuille de services. Nous entendons dire que des changements importants sont apportés à la suite bureautique, ainsi qu’à Google Photos.

