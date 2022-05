Android 13 dévoilé à Google I/O 2022, a toutes les nouvelles fonctionnalités comme Google Wallet, RCS Chat et plus

12 mai 2022 17:22:26 IST

Parmi le dévoilement de la nouvelle gamme d’appareils Pixel tels que les Pixel 7, Pixel 6a et Pixel Buds ProGoogle a également présenté la prochaine génération de système d’exploitation mobile qui alimentera ces appareils à la conférence des développeurs d’E/S – Android 13.

Google a déclaré que le nouveau système d’exploitation met beaucoup plus l’accent sur la confidentialité, la sécurité et la personnalisation, et dispose d’une multitude de nouvelles applications et fonctionnalités qui reflètent la même chose.

Google tient à construire son propre écosystème, quelque chose qui pourrait prendre le pas sur l’écosystème d’Apple. Le géant de la technologie estime que pour que cela se produise, Android 13 devra jouer un rôle central, en créant un espace plus connecté pour tous les appareils basés sur Android. La société a révélé que le nombre d’activations de téléphones Android a dépassé 1 milliard l’année dernière, avec plus de 3 milliards d’appareils Android actifs par mois. Ceci, associé au fait qu’un certain nombre de fabricants de smartphones populaires promettent 4 ans de mises à jour continues, signifie que Google devra désormais prendre en charge un large éventail d’appareils, ainsi que des tablettes. Dans un tel scénario, la sécurité, la confidentialité et la personnalisation deviennent un énorme problème.

Nous examinons certaines des fonctionnalités que nous verrons dans Android 13.

Un portefeuille Google repensé

Les utilisateurs pourront désormais stocker des versions numériques de documents, notamment des cartes de débit ou de crédit, des dossiers de vaccination, des documents émis par le gouvernement et même des clés de voiture numériques, si la voiture en question utilise une clé basée sur un capteur. Google Wallet a été introduit pour la première fois en 2011, mais il n’a pas réussi à décoller à l’époque. Google pense désormais qu’avec un éventail plus large et meilleur de support et de fonctionnalités, il sera plus viable en 2022. Pour cela, Google a l’intention d’intégrer Google Wallet avec d’autres applications pour des transactions plus rapides et plus transparentes.

Chat RCS

Le chat RCS ou Rich Communication Service est un système qui apporte un large éventail de fonctionnalités à un SMS standard. Pensez-y comme iMessage ou WhatsApp, mais en étant exploité via l’application SMS ou Chat. Cela apporte un large éventail de fonctionnalités aux SMS, notamment la prise en charge des photos, la messagerie via WiFi, la messagerie de groupe et les indicateurs de frappe (pour vous faire savoir quand quelqu’un tape). Google travaille également sur le chiffrement de bout en bout des messages de groupe et prévoit de le déployer d’ici la fin de l’année. Il fournit déjà un cryptage pour les conversations en tête-à-tête

Fonctionnalités de personnalisation

Google va grand avec la personnalisation et la personnalisation. L’une des nouvelles fonctionnalités les plus importantes est la prise en charge de plusieurs langues qui permettront aux utilisateurs d’utiliser une application dans une langue et une application différente dans une langue différente. Les utilisateurs devront désormais s’inscrire pour les notifications d’application. Cela signifie essentiellement que les applications n’ont pas l’autorisation d’afficher des notifications par défaut et que les utilisateurs ne peuvent sélectionner que les applications dont ils souhaitent voir les notifications. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient désactiver les notifications des applications qu’ils jugeaient intrusives.

Il y a aussi un certain nombre d’autres petits ajustements. Les applications, par exemple, peuvent désormais intégrer la couleur du thème ou du fond d’écran que vous avez choisi. De plus, le kit d’outils multimédia change désormais d’apparence en fonction du type de musique que vous écoutez.

Des dispositifs de sécurité

Google a également annoncé ELS ou Emergency Location Services, qui aide les secouristes à localiser facilement un utilisateur, après avoir envoyé une alerte SOS. La fonction d’urgence qui était incluse dans Android 12 sera désormais étendue à WearOS avec Android 13.

Google avait également testé et lancé une fonction d’alerte précoce aux tremblements de terre dans 25 pays. Le géant de la technologie va maintenant lancer cette fonctionnalité dans d’autres pays à haut risque. La façon dont le système fonctionne est qu’il utilise l’accéléromètre d’un appareil pour détecter s’il y a un tremblement de terre. Il partage ensuite les informations à travers la région, avant que les ondes de choc n’atteignent d’autres zones.

La version finale d’Android 13 commencera à être déployée plus tard cette année.

