Android 13 Beta 4 est maintenant disponible : actualités, téléphones compatibles et comment télécharger

La quatrième et dernière bêta d’Android 13 peut désormais être téléchargée et installée sur des appareils compatibles

La Android 13 dernière version bêta avant la sortie de la version finale Il est maintenant disponible. Google a annoncé aujourd’hui le déploiement de la dernière édition de test de la dernière version d’Android, qui devrait arriver sous une forme stable plus tard cet été.

Android 13 bêta 4 il peut être téléchargé et installé aujourd’hui sur des appareils compatibles. C’est un mise à jour incrémentiellequi apporte des améliorations de performances et des solutions aux erreurs présentes dans l’édition précédente, et qui, surtout, ouvre la voie avant l’arrivée de la version définitive.

Téléphones portables compatibles avec Android 13

Android 13 Beta 3 est disponible pour tous les appareils Google Pixel sortis à partir de l’année 2019, y compris le Pixel 4 et le Pixel 4 XL. Il peut également être installé sur les derniers modèles de la famille, Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Il est possible de s’inscrire au programme bêta d’Android 13 via le site officiel d’Android, en sélectionnant l’appareil que vous souhaitez associer au programme. Une fois disponible, la mise à jour apparaîtra disponible pour téléchargement et installation via OTA.

Il est également possible de télécharger les images OTA d’Android 13 Beta pour procéder à leur installation manuelle sur l’un des appareils compatibles. La liste complète des modèles est disponible ci-dessous :

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 5a 5G

Pixel 5

Pixel 4a (5G)

Pixel 4a

Pixel 4XL

Pixel 4

Les personnes qui décident d’oser essayer la nouvelle version peuvent suivre les étapes pour installer Android 13 sur un mobile compatible.

Tous les mobiles qui recevront la mise à jour vers Android 13

Quoi de neuf dans Android 13 Bêta 3

Google considère cette version comme le « build quasi final » d’Android 13, sur lequel sont effectués les tests finaux de comportement de la plateforme.

Pour cette raison, cette mise à jour n’introduit guère de nouveautés fonctionnelles face aux utilisateurs. Au lieu de cela, il se concentre sur l’amélioration des performances du système et la suppression des problèmes que vous pourriez encore reporter des versions précédentes.

Google dévoile enfin l’easter egg d’Android 13

Cependant, la mise à jour introduit les modifications et améliorations présentes dans le correctif de sécurité Android de juillet 2022, publié au cours de la première semaine du mois.

