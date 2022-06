Android 13 Beta 3 est désormais téléchargeable : toute l’actualité et les mobiles compatibles

Partager

Vous pouvez maintenant télécharger Android 13 beta version 3 sur votre appareil compatible.

La troisième version bêta d’Android 13 est disponible aujourd’hui pour les appareils Pixel compatibles. Il s’agit de avant-dernière tranche du programme bêta avant l’arrivée de l’édition définitive, dont le déploiement est prévu en septembre prochain.

Android 13 Beta 3 arrive en tant que version de stabilité de la plate-formeintroduisant les API finales, afin que les développeurs puissent désormais commencer à publier leurs applications ciblant la nouvelle version du système.

Téléphones portables compatibles avec Android 13

Android 13 Beta 3 est disponible pour tous les appareils Google Pixel sortis à partir de l’année 2019, y compris le Pixel 4 et le Pixel 4 XL. Il peut également être installé sur les derniers modèles de la famille, Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Il est possible de s’inscrire au programme bêta d’Android 13 via le site officiel d’Android, en sélectionnant l’appareil que vous souhaitez associer au programme. Une fois disponible, la mise à jour apparaîtra disponible pour téléchargement et installation via OTA.

Il est également possible de télécharger les images Android 13 Beta OTA pour procéder à leur installation manuelle sur l’un des appareils compatibles. La liste complète des modèles est disponible ci-dessous :

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 5a 5G

Pixel 5

Pixel 4a (5G)

Pixel 4a

Pixel 4XL

Pixel 4

Les personnes qui décident d’oser essayer la nouvelle version peuvent suivre les étapes pour installer Android 13 sur un mobile compatible.

Tous les mobiles qui recevront la mise à jour vers Android 13

Quoi de neuf dans Android 13 Bêta 3

Google ne liste aucune nouvelle fonctionnalité incluse avec la bêta numéro 3 d’Android 13. Il indique seulement que, dès la sortie de cette version, les développeurs peuvent déjà commencer à réaliser le tests finaux de vos applications et nouvelles versions d’applications ciblant Android 13, et publiez-les sur la boutique :

« Pour tous les développeurs de SDK, de bibliothèques, d’outils et de moteurs de jeu, il est encore plus important de commencer les tests maintenant et de publier vos mises à jour compatibles dès que possible. »

Bien qu’il n’introduise pas de nouvelles fonctionnalités –visibles–, Android 13 Beta 3 inclut le correctif de sécurité de juin ainsi que toutes les modifications destinées aux appareils Pixel introduites par le dernier Pixel Feature Drop publié le premier lundi de ce mois.

