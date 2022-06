Android 13 Beta 3.1 est là : Google avait oublié quelque chose d’important

Partager

Android 13 Beta 3.1 est présenté une semaine plus tard et avec une seule amélioration, incluant désormais l’application ‘Android Beta Feedback’ qui aurait dû être là depuis le début.

Pas le temps de digérer Android 13 Beta 3 -beaucoup ne l’auront sûrement même pas installé sur leurs mobiles compatibles-, il semble que Google voulait mettre la bêta 3.1 à la disposition des utilisateurs maintenant de la prochaine grande mise à jour Android, et il l’a également fait en montrant son engagement après avoir inséré une seule nouveauté dans son journal des modifications.

Ils n’ont pas eu beaucoup de temps à Mountain View pour faire évoluer le développement de un Android 13 qui se dirige déjà vers ses versions stables et définitif, mais il est vrai que dans Android 13 Beta 3 il y avait un défaut assez important puisque Google n’avait pas installé l’application « Commentaires sur la version bêta d’Android » à partir duquel les testeurs de micrologiciels peuvent signaler les avantages, les bogues et les améliorations.

C’est justement la seule nouveauté de cette nouvelle version bêta 3.1 qui vient d’être publié, et c’est que comme ils nous l’ont dit sur HDBlog, Google voulait peut-être éviter le retard dans l’apparition d’Android 13 Beta 3 même en sachant que l’application de retour d’information elle n’était pas préparéele publiant maintenant dans une mise à jour mineure qui est déjà en cours de distribution.

Pour une raison quelconque, il semble que Google ait oublié d’ajouter l’application « Android Beta Feedback » à partir de laquelle les utilisateurs de test peuvent signaler des bogues et des améliorations à l’équipe de développement.

En fait, c’est que incluent généralement une optimisation typique et des améliorations générales de la stabilité bien que rien ne soit mentionné dans ce cas, avec un package de mise à jour aussi rapide et léger, ne pèse que 6,31 Moqui, nous le comprenons, ne donnera pas beaucoup plus que ce qui a été commenté avec l’ajout de cette application importante pour le développement efficace d’Android 13.

La nouvelle version répond au code TPB3.220513.017.B1 et est disponible pour tous les modèles compatibles, d’abord certains des Téléphones Google Pixel que nous listons maintenant :

Pixel 4

Pixel 4XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Si vous étiez déjà dans le programme bêta androïde 13 vous le recevrez sous peu sur vos téléphones via OTAet pour les autres il faudra attendre un peu le temps que ces utilisateurs bêta-testeurmaintenant oui, tu peux y aller commenter avec Google dans l’application retour d’information quels défauts ils trouvent et quelles améliorations ils incluraient dans les versions finales et stables du prochain mise à jour majeure depuis Androïd.

