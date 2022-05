Android 13 Beta 2 est désormais disponible : toutes les actualités et mobiles compatibles

Partager

Android 13 Beta 2 est disponible pour les appareils Pixel à partir d’aujourd’hui.

Google I/O 2022 nous a laissé, entre autres, le deuxième version bêta d’Android 13. Il est désormais possible de télécharger le nouvel opus préliminaire de ce qui sera la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation de Google.

Cette deuxième bêta a été annoncée par Google et arrive comme mise à jour incrémentielle par rapport à la première version bêta arrivée fin avril, avec nouvelles fonctions et caractéristiques annoncé par Google lors de sa conférence principale lors du plus important événement de développement Android de l’année.

Téléphones portables compatibles avec Android 13 Beta 2

Android 13 Beta 1 est disponible pour tous les appareils Google Pixel sortis à partir de l’année 2019, y compris le Pixel 4 et le Pixel 4 XL. Il peut également être installé sur les derniers modèles de la famille, Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Il est possible de s’inscrire au programme bêta d’Android 13 via le site officiel d’Android, en sélectionnant l’appareil que vous souhaitez associer au programme. Une fois disponible, la mise à jour apparaîtra disponible pour téléchargement et installation via OTA.

Il est également possible de télécharger les images OTA d’Android 13 Beta pour procéder à leur installation manuelle sur l’un des appareils compatibles. La liste complète des modèles est disponible ci-dessous :

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 5a 5G

Pixel 5

Pixel 4a (5G)

Pixel 4a

Pixel 4XL

Pixel 4

Comment installer Android 13 sur un mobile compatible

Toute l’actualité d’Android 13 Beta 2

La deuxième bêta d’Android 13 est la dernier avant d’entrer dans la phase dite « Platform Stability »dans lequel les API finales seront introduites et le comportement du système sera pratiquement le même que ce que nous verrons dans l’édition définitive d’Android 13. Par conséquent, il faut supposer que la grande majorité des changements dans Android 13 sera déjà présent dans la bêta 2 d’Android 13, bien qu’il s’agisse toujours d’une version principalement destinée aux développeurs.

En gardant cela à l’esprit, on comprend pourquoi Android 12 bêta 2 il n’introduit pas trop de changements pour les utilisateurs. La plupart des améliorations visent à offrir une meilleure expérience et à peaufiner le fonctionnement avant l’arrivée de la troisième version bêta.

