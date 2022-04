Android 13 Beta 1 est sorti pour le grand public, découvrez ces nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités

in

27 avril 2022 12:47:34 IST

Les personnes qui suivent le développement du système d’exploitation Android de Google seront ravies. Une version bêta du prochain Android 13 a été publiée sur une poignée d’appareils Pixel plus tôt cette semaine, qui présentait certaines des nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités qui arrivent sur le système d’exploitation.

Les utilisateurs qui s’attendaient à des changements majeurs seront un peu déçus. Les changements et les ajustements visent principalement à fournir des ajouts de qualité de vie à la refonte massive d’Android 12 de l’année dernière, comme prévu.

Une nouvelle notification de lecteur multimédia

La nouvelle notification multimédia dispose désormais d’une barre de lecture unique. Au lieu d’une ligne de base, qui montre la progression, vous voyez une ligne ondulée basée sur les niveaux d’égalisation de la chanson. La partie devant la tête du joueur reste une ligne plate. Cela permet de voir beaucoup plus facilement la quantité d’une piste, d’un podcast ou de tout autre média audio qui a été consommé, ce qui facilite le suivi pour les utilisateurs.

Notifications de presse-papiers de type capture d’écran

Un nouveau menu semblable à une capture d’écran avec toutes les options d’un presse-papiers va maintenant apparaître dans le coin inférieur gauche de votre écran lorsque vous copiez un morceau de texte, comme lorsque vous prenez normalement une capture d’écran. De plus, lorsque vous appuyez sur la nouvelle icône d’édition, un nouveau menu apparaîtra qui vous montrera quelles sections d’application ou d’interface utilisateur sont disponibles pour utiliser le texte copié.

Contrôler les appareils intelligents depuis l’écran de verrouillage

La section d’affichage de l’application Paramètres vous permet désormais de supprimer le besoin de déverrouiller votre téléphone pour contrôler la maison de vos appareils intelligents. Cela signifie que maintenant, vous pouvez régler vos lumières connectées Google-home et d’autres appareils.

La recherche Pixel Launcher revient à l’ancienne recherche d’applications Google

La barre de recherche du lanceur Pixel est maintenant revenue à une version plus ancienne, dans laquelle elle utilisait simplement le widget Google. Cette version comprenait Google Lens, un raccourci pour l’application Google et le bouton de recherche vocale. Désormais, lorsque vous ouvrez le tiroir d’applications, la barre de recherche de Google vous permet de rechercher des applications, mais elle donne la priorité aux résultats de recherche Internet plutôt qu’aux applications et aux paramètres.

Augmentation des options de couleur du matériau

L’interface utilisateur Material You remaniée s’appuie fortement sur votre fond d’écran pour créer un thème pour votre téléphone. Vous pouvez également choisir de ne pas utiliser la couleur de votre fond d’écran pour le thème et d’opter plutôt pour une poignée de thèmes disponibles. Google a élargi les options de couleur disponibles pour les thèmes. Vous pouvez choisir parmi 16 options différentes dans les deux sections. Ces ajouts sont multi-tons.

Si vous préférez utiliser les jeux de couleurs par défaut, et même ceux-ci ont beaucoup d’options, qui sont basées sur différentes teintes.

Réglage mineur de l’interface utilisateur

Il y a plusieurs ajustements mineurs à l’interface utilisateur qui améliorent l’expérience utilisateur d’un mile.

Google Agenda, par exemple, affiche désormais la date correcte, tout comme l’application Horloge, au lieu du nombre « 31 ».

Le mode prioritaire, qui a été une source de discorde pour de nombreux utilisateurs, a maintenant été renommé Ne pas déranger. Le terme « mode prioritaire » était un peu déroutant, surtout compte tenu du fait qu’il fonctionnait davantage comme un « mode ne pas déranger » légèrement modifié.

Nous voyons également un retour haptique revenir en mode silencieux. Les utilisateurs ne ressentiront pas de vibrations lors du défilement du menu Récents. Dans tous les autres domaines, tels que la saisie ou le tapotement, vous obtiendrez un retour basé sur les vibrations. Vous pouvez également accéder au menu du son et des vibrations pour régler la force de l’haptique et des vibrations pour les alarmes et les retours tactiles.

