Android 13 Beta 1 est désormais disponible : toutes les actualités et mobiles compatibles

Partager

La première version bêta d’Android 13 est maintenant disponible, après une courte phase de prévisualisation pour les développeurs.

Après deux versions précédentes pour les développeurs, androïde 13 a atteint sa phase bêta. Comme prévu, Google a officialisé la première version via son blog officiel pour les développeurs. Android 13 bêtaqui à partir d’aujourd’hui peut être téléchargé et installé sur des appareils compatibles.

Android 13 bêta Il devrait s’agir d’une version plus stable que le deuxième aperçu du développeur publié en mars lourd. Pour cette raison, Google a activé l’option de téléchargez la nouvelle version d’Android 13 via le programme Android Betapour recevoir la mise à jour via OTA et ne pas avoir à procéder à la mise à jour manuelle.

De plus, étant une version bêta, inclut de nouvelles fonctionnalités et des modifications qui n’étaient pas présentes dans la version d’aperçu.

Téléphones portables compatibles avec Android 13 Beta 1

Android 13 Beta 1 est disponible pour tous les Pixel lancés à partir de l’année 2019, y compris les Pixel 4 et 4 XL. Il peut également être installé sur les derniers modèles de la famille, Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Il est possible de s’inscrire au programme bêta d’Android 13 via le site officiel d’Android, en sélectionnant l’appareil que vous souhaitez associer au programme.

Il est également possible de télécharger les images OTA d’Android 13 Beta pour procéder à leur installation manuelle sur l’un des appareils compatibles.

Quoi de neuf dans Android 13 Bêta 1

Android 13 Beta 1 introduit un nombre important de nouvelles fonctionnalités, bien qu’en réalité, l’essentiel des changements de cette nouvelle édition du système seront annoncés lors de la à venir Google I/O 2022où le deuxième version bêta d’android 13.

D’après les notes de version publiées par Google, reflètent les changements introduits par cette première bêta. La plupart sont des changements destinés aux développeurs, y compris un gestion granulaire des autorisations pour l’accès au contenu multimédia par les applications. Il ne semble donc pas qu’il y ait trop d’innovations fonctionnelles pour les utilisateurs. Toutes les modifications ont été publiées sur le blog officiel des développeurs Android.

Rubriques connexes: androïde 13

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂