Android 12 vous permettra de mettre en veille prolongée les applications que vous n’utilisez pas pour libérer de l’espace

NEFF Four encastrable émail lisse NEFF B45CR22N0 N70 ECOCLEAN SL&HIDE 12MOD 71L INOX

Nettoyage Hydrolyse - Ecran TFT standard 2,5" en couleur - Porte escamotable Hide - Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson - Sécurité enfants - Préchauffage rapide - La porte Slide&Hide® se dissimule parfaitement sous le four - sans réduire la taille de la cavité- pour que vous puissiez goûter et arroser