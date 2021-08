Android 12 vous permet de contrôler votre smartphone avec des gestes du visage

ELECTRO DH Commutateur WIFI ON - OFF contrôlé par smartphone, compatible iOS et Android, programmable, 60.600 - Electro Dh

Switch WIFI ON - OFF Electro DH, contrôlé par smartphone, compatible avec iOS et Android, programmable, 60.600 avec les caractéristiques suivantes : Interrupteur WiFi ON-OFF. Vous permet d'allumer et d'éteindre vos appareils où que vous soyez. Il se connecte à Internet via WiFi. Application disponible pour les téléphones mobiles avec les systèmes Apple ou Android, facile à utiliser et à installer. Un commutateur peut être contrôlé à partir de varios différents mobiles, et un seul téléphone mobile peut contrôler les commutateurs varios. Arrêt et mise en marche en temps réel ou minuterie programmable. Permet de surveiller la consommation de l'appareil connecté. Caractéristiques Charge max. 16 A/3680 W L'entrée 100-230 V~50 Hz