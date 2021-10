Android 12 semble sortir début octobre

La version finale d’Android 12 sortira le 4 octobre. Ceci est indiqué par une feuille de route divulguée de Google.

Comme l’écrit l’initié technologique Mishaal Rahman de XDA Developers sur Twitter, la version finale et stable de la mise à jour sera remise au projet Android Open Source (AOSP) le 4 octobre. Ces dernières années, cette remise a toujours été le signal de départ de la sortie du système d’exploitation – du moins sur les propres smartphones Pixel de Google, qui, comme on le sait, sont toujours les premiers à être fournis avec la mise à jour.

Les smartphones Pixel passent en premier

Si Android 12 ne sort pas le 4 octobre, il devrait sortir un peu plus tard. Un événement Google doit avoir lieu le 19 octobre, au cours duquel le nouveau Pixel 6 sera officiellement présenté. D’ici là, au plus tard, Android 12 pour les smartphones Pixel devrait également être disponible en téléchargement. Les fabricants tels que Samsung, OnePlus ou Xiaomi, en revanche, auront probablement besoin d’un peu plus de temps pour adapter le logiciel à leurs appareils et interfaces utilisateur.

Android 12 : la plus grande mise à niveau de conception depuis des années

Android 12 offrira une interface utilisateur graphique révisée avec le design dit « Material You ». Il existe également une nouvelle barre de notification, des améliorations de la sécurité des données et des widgets de discussion pour l’écran d’accueil.