Android 12: les premières images montrent de nouvelles options et widgets de confidentialité

Il reste encore du temps avant la sortie d’Android 12. Mais avant que les premières versions développeur et bêta ne soient disponibles, les premières captures d’écran du système d’exploitation à venir sont déjà apparues. Entre autres, ils montrent que Google accordera probablement plus d’importance à la confidentialité à l’avenir.

Avant même que Google ne rende publique une version développeur d’Android 12, les premières captures d’écran de la prochaine version d’Android ont été publiées. Selon XDA, ils proviennent d’un document que Google partage déjà avec ses plus grands partenaires avant la sortie d’une version bêta, afin qu’ils aient suffisamment de temps pour se préparer au lancement d’une nouvelle version d’Android. Ces captures d’écran montrent, entre autres, une zone de notification révisée qui contient de nouvelles options de confidentialité.

Android 12: nouveau design, plus de confidentialité

La zone de notification n’est plus transparente sur les captures d’écran d’Android 12, mais est conservée dans un beige clair – bien que la conception soit certainement une question de paramètres personnels. Google continue de faire la différence entre les conversations et les autres notifications. Ce qui est nouveau, cependant, c’est que le nombre d’icônes de réglage rapide en haut a été réduit de six à quatre. Les symboles individuels sont plus grands.

Les captures d’écran d’Android 12 montrent de nouvelles icônes et widgets de confidentialité.

Les petits symboles de confidentialité sur le bord supérieur droit sont également nouveaux, destinés à informer l’utilisateur que certaines applications accèdent actuellement à la caméra ou au microphone ou y ont récemment accédé. Une caméra actuellement active est affichée avec une icône verte, une caméra récemment active avec une icône orange. Si vous appuyez sur un tel symbole, Android 12 vous indiquera quelle application la caméra utilise actuellement. De cette manière, Google pourrait facilement permettre d’éteindre complètement les capteurs tels que les caméras ou les microphones.

Widgets obligatoires?

De plus, Google semble également réviser les widgets Android. Entre autres choses, un nouveau widget pour les conversations peut être vu dans les captures d’écran, qui, par exemple, met en évidence les messages récemment reçus et les appels manqués. Selon XDA, ce widget pourrait même devenir obligatoire pour tous les appareils Android – ainsi que les icônes avec les options de confidentialité.

Bien que les captures d’écran proviennent supposément d’une source réputée, il n’y a bien sûr aucune garantie que toutes ces innovations se retrouveront réellement dans Android 12. Les premières versions bêta des développeurs, qui pourraient être publiées à la fin du mois, devraient fournir des informations complémentaires.