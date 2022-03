Android 12 lance un nouveau widget pour vérifier le niveau de batterie de vos accessoires bluetooth

Google a commencé à publier un nouveau widget très utile pour les téléphones mis à jour vers Android 12.

La mise à jour Android de mars 2022 est arrivée sur le Pixel spécialement chargée de nouvelles. En plus d’être une mise à jour du type Suppression de fonctionnalités avec des nouveautés spécifiques pour les appareils Google, la nouvelle version est basée sur Android 12L, la nouvelle version du système d’exploitation visant à améliorer l’expérience sur les appareils pliables et les tablettes.

De plus, avec elle, une autre nouveauté est introduite qui semble être passée inaperçue pour bon nombre de personnes : un nouveau widget que Google nous a montré après l’annonce d’Android 12, et qui est enfin disponible pour les utilisateurs.

Le nouveau widget Android 12 permet de vérifier le niveau de batterie de (presque) tous vos accessoires

Comment comptent-ils dans AndroidPolicele nouveau widget Android 12 est disponible aujourd’hui pour tous les appareils Pixel mis à jour vers Android 12. Pour l’instant, il n’est pas clair si le widget atteindra d’autres téléphones mis à jour vers Android 12 d’autres marques.

Transformez votre mobile en Pixel avec Android 12 avec cette collection de widgets inspirés de Material You

Le widget en question permet vérifier le niveau de la batterie du téléphone par le biais d’un graphique à barres accompagné d’un pourcentage. Aussi, en bas se trouve le niveau de batterie des accessoires connectés via Bluetooth à l’appareil, tels que des écouteurs – à la fois gauche et droit -, des haut-parleurs Bluetooth ou des étuis de chargement d’écouteurs.

bien sûr le soutien couleurs dynamiques de Material You, le style du widget change donc en fonction des couleurs du fond d’écran. De plus, en tapant sur le niveau de batterie de chaque appareil, on est dirigé vers le menu correspondant pour consulter plus en détail les informations sur la batterie.

Il ne semble pas qu’il soit nécessaire d’avoir installé la mise à jour Android de mars 2022 pour pouvoir utiliser ce widget, donc, les propriétaires d’un Pixel 6 ou d’un Pixel 6 Pro -qui ne recevront ladite mise à jour qu’à la fin du mois – pourront bientôt utiliser le widget sur leurs écrans d’accueil.

