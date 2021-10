Android 12 : la version open source terminée est là

Google a terminé le développement d’Android 12 et a publié la version open source du système d’exploitation pour le projet Android Open Source (AOSP). Il faudra un certain temps avant qu’Android 12 débarque sur les premiers smartphones. Comme d’habitude, les smartphones Pixel recevront en premier la nouvelle version Android.

Lundi, Google a annoncé dans le blog des développeurs Android que le travail sur Android 12 était terminé et que la nouvelle version est désormais disponible dans l’AOSP. Dans le même temps, Dave Burke, vice-président de l’ingénierie de Google, a donné une première évaluation du moment où le nouveau système d’exploitation apparaîtra sur les premiers smartphones. Android 12 devrait apparaître sur les appareils Pixel dans les prochaines semaines, suivi par une sélection de smartphones de Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo et Xiaomi vers la fin de l’année.

Ce sont les points forts d’Android 12

L’une des plus grandes innovations d’Android 12 est l’interface utilisateur révisée, le design « Material You ». Si vous le souhaitez, cela adapte les couleurs du système au papier peint utilisé et l’ensemble du système d’exploitation semble être d’un seul tenant. De plus, il y a un nouveau design de widget, encore plus d’éléments interactifs, de nouvelles animations élégantes et une barre de notification révisée ainsi que des paramètres rapides.

Mais beaucoup de choses se seraient également passées sous le capot d’Android 12. Google promet que le système d’exploitation fonctionnera désormais plus efficacement et utilisera les cœurs de performances des puces jusqu’à 15% de moins. De plus, les interactions entre le matériel et Android 12 ont été optimisées à un point tel que les processeurs des smartphones nécessitent jusqu’à 22% de temps en moins pour les opérations de base du système.

Et il y a aussi des innovations en termes de sécurité : un nouveau tableau de bord affiche désormais l’historique d’accès des applications aux capteurs des smartphones. De plus, une petite icône s’affiche désormais lorsque les applications utilisent l’appareil photo et/ou le microphone.