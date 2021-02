Android 12: la rotation automatique intelligente comme nouvelle fonctionnalité en discussion

La mise à jour d’Android 12 deviendra-t-elle un festival de fonctionnalités pour les oisifs? L’une des nouvelles fonctions devrait être pour ceux qui aiment se mettre à l’aise. Aussi un Un mode de jeu révisé et une fonction pour les gros téléphones portables sont en cours de discussion.

Beaucoup se mettent à l’aise au lit ou sur le canapé après le travail ou le week-end et s’amusent avec leur téléphone portable. Malheureusement, l’auto-rotation est toujours un problème. Google veut enfin s’attaquer au problème avec Android 12 et « Smart Autorotate », rapporte 9to5Google. Votre smartphone utilisera la caméra frontale à l’avenir pour analyser la façon dont votre visage fait face à l’écran – puis modifiera la vue si nécessaire.

Ainsi, vous pouvez également vous allonger confortablement sur le canapé et regarder votre écran sans que votre téléphone portable passe du format portrait au format paysage, même si vous ne le voulez pas du tout. Jusqu’à présent, Google a utilisé le gyroscope et l’accéléromètre intégrés pour la rotation automatique. Cependant, cela s’avère si inapproprié dans la pratique que de nombreux utilisateurs ont désactivé la fonctionnalité ou ont recours à des applications tierces.

Mise à jour pour les joueurs et les multitâches

Un nouveau service « GameManager » sera également inclus pour la sortie d’Android 12. Le service « gère les fonctions liées au jeu ». Selon le portail, cela pourrait signifier, par exemple, qu’au début du jeu vous déclenchez un mode de jeu qui ajuste la luminosité, l’auto-rotation et le mode « ne pas déranger » pour que vous puissiez jouer dans les meilleures conditions et paisible.

Le mode image dans l’image devrait également être plus étendu à l’avenir, ce qui devrait être utile lors du multitâche sur le smartphone. Entre autres, vous pouvez ajuster la taille plus facilement en fonction de vos idées et masquer temporairement la petite fenêtre. Les paires d’applications doivent également être nouvelles. Les applications définies s’ouvriront alors automatiquement dans un écran partagé.

Mode grand smartphone

De plus, un mode à une main devrait être en préparation, ce qui devrait particulièrement plaire aux utilisateurs de gros téléphones portables. Cependant, il n’y a actuellement aucun détail sur la manière dont Google souhaiterait mettre en œuvre la fonctionnalité et s’il existe une mise à niveau vers les variantes précédentes. Parce que Samsung, Xiaomi et Cie ont déjà intégré un mode à une main dans leurs interfaces utilisateur.

Les informations officielles manquent jusqu’à présent, ce qui pourrait changer le 17 février et l’aperçu prévu pour les développeurs. Ensuite, nous verrons également si le design d’Android changera vraiment autant à l’avenir qu’on le soupçonne actuellement. Jusqu’à la sortie d’Android 12, vous devrez probablement attendre la fin de l’été.