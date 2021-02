Android 12 est officiel, toutes les actualités et mobiles compatibles avec la nouvelle version

Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle version du système d’exploitation de Google, Android 12.

La nouvelle version d’android d’ici 2021, c’est ici. Son nom est Android 12 – À la surprise de personne -, et il atterrit sous la forme d’un aperçu pour les développeurs, qui lance un programme bêta qui fonctionnera, vraisemblablement, pendant tout le premier semestre de l’année jusqu’à l’été, date à laquelle la sortie devrait arriver. version finale d’Android 12.

Tous ceux qui ont un mobile compatible avec Android 12, vous pouvez maintenant procéder à l’installation de cette nouvelle version du système sur vos appareils pour essayez les nouvelles plus intéressant qu’il apporte. Cependant, Google recommande installer android 12 uniquement aux développeurs et aux utilisateurs suffisamment avancés, qui savent comment revenir en arrière en cas de problème.

Dans tous les cas, soit parce que vous n’avez pas de mobile Pixel, soit simplement parce que vous n’êtes pas disposé à vivre avec une version d’Android – probablement – pleine de dysfonctionnements, dans 45Secondes.fr nous avons procédé à installez Android 12 sur l’un de nos appareils pour vous montrer en détail le meilleures nouvelles fonctionnalités d’Android 12.

Les mobiles sur lesquels Android 12 peut déjà être installé

Comme chaque année, à cette époque, le principal avantage de posséder un appareil de la série Google Pixel.

Et c’est que les terminaux de cette série sont le premier dans lequel la nouvelle version d’Android peut être installée. Maintenant bien: tous les pixels ne sont pas pris en charge. La nouvelle version ne peut être installée que sur les appareils suivants:

Google Pixel 5

Google Pixel 4a (5G)

Google Pixel 4a

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4

Google Pixel 3a

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3

Si vous possédez l’un de ces appareils, vous pouvez télécharger les images officielles de l’usine Android 12 et procédez à l’installation de la nouvelle version sur votre appareil.

Et si vous n’avez pas de Pixel ou ne souhaitez pas installer le premier Aperçu pour les développeurs Android 12 sur votre appareil physique, vous pouvez toujours tester android 12 dans l’émulateur Officiel Android.

Quand Android 12 arrivera-t-il?

Comme chaque année, Google a permis une première programme développeur à travers lequel une série de versions sera publiée précédent, avant de céder la place à programme bêta.

Au total, il y aura quatre versions bêta d’Android 12, et le premier d’entre eux arrivera au mois de mai.

Plus tard dans l’été l’arrivée de la version finale d’Android 12 aura lieu, en commençant probablement par les appareils Pixel jusqu’à atteindre le reste des modèles des autres fabricants.

Quoi de neuf dans Android 12

À travers le blog officiel des développeurs, Google annonce le actualités et changements fournis avec Android 12. C’est un liste de modifications préliminaire, qui collecte principalement avancées internes au niveau du système, et cela n’affecte généralement pas trop l’expérience utilisateur. Le reste des nouveautés fonctionnelles sera prêt une fois le programme bêta.

Améliorations des notifications

La gestion des notifications reçoit de grandes améliorations avec Android 12. Pas en termes d’organisation, mais en termes de vitesse et fiabilité.

À partir de maintenant, les développeurs auront la possibilité de rendre leurs notifications d’applications plus rapides face aux utilisateurs, de sorte que les applications s’ouvrent instantanément lorsque l’utilisateur appuie sur l’un d’entre eux.

En outre, son apparence a été renouvelée pour les rendre plus fonctionnels, avec des animations plus rapides et plus fluides.

Prise en charge de AV1

Android 12 est la première version de l’histoire du système à introduire prise en charge des images au format AV1 ou AVIF. Ce format fournit un améliore la qualité d’image que JPEG, en utilisant des techniques de compression sans perte déjà présentes dans les vidéos AV1.

Meilleure réponse haptique

Avec Android 12, Google tirera le meilleur parti des systèmes haptiques des appareils grâce à un API qui permettra aux développeurs offrent différents types de réponses aux vibrations en fonction des actions effectuées par les utilisateurs, telles que éléments d’analyse.

De plus, Google a mis en place une fonctionnalité qui permet combiner l’audio de l’appareil avec les vibrations, d’une manière similaire à ce que certains appareils Sony implémentaient déjà depuis des années pour la lecture ou la lecture de vidéos.

Beaucoup plus

Ce qui précède ne sont que quelques-uns des nouvelles les plus importantes qui arrivent avec Android 12, à commencer par les appareils Pixel. Mais il y a plus.

Dans la liste des changements et des actualités, Google recueille d’autres améliorations qui seront présentes dans la nouvelle version du système d’exploitation:

Prise en charge de contenu riche : Grâce à une API, il sera plus facile de déplacer des contenus tels que des images, des vidéos ou du texte entre les applications. Les utilisateurs pourront facilement copier et coller ou faire glisser ces types d’éléments entre les applications.

: Grâce à une API, il sera plus facile de déplacer des contenus tels que des images, des vidéos ou du texte entre les applications. Les utilisateurs pourront facilement copier et coller ou faire glisser ces types d’éléments entre les applications. Navigation gestuelle améliorée– Lors de l’utilisation du «mode immersif», Android 12 améliorera les performances de la navigation gestuelle native du système.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂