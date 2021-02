Android 12: date de sortie prévue, fonctionnalités, plan de déploiement et tout ce que nous savons jusqu’à présent

12 févr.2021 15:43:31 IST

Les premières versions d’aperçu d’Android 12 sont imminentes. Les aperçus des développeurs d’un système d’exploitation ne sont pas destinés au grand public car ils sont bogués et instables, cependant, ils donnent aux développeurs une idée de ce que la nouvelle itération du système d’exploitation offrirait, les aidant à peaufiner leurs applications en conséquence. L’aperçu du développeur permettra également aux passionnés qui le téléchargent de jouer avec les nouvelles API et d’autres modifications du système, et de fournir des commentaires pour effectuer des ajustements avant le déploiement général.

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie officielle pour Android 12, un Police Android rapport ajoute que la première version d’Android 12 Developer Preview pourrait arriver très bientôt. Il cite Google qui a avancé les calendriers de sortie normaux d’environ un mois l’année dernière lorsqu’ils ont abandonné le premier aperçu du développeur Android 11 en février.

En outre, l’application Android Beta Feedback intégrée aux versions préliminaire et bêta depuis Android 10 Q a également reçu une mise à jour aléatoire au début de février de cette année, suggérant un lancement imminent. Cependant, on ne peut pas supprimer la possibilité qu’il atterrisse du début à la mi-mars comme il le ferait plus tôt.

Le rapport indique également que les premières aperçus des développeurs seront limitées aux appareils Pixel actuellement pris en charge, ce qui signifie que tous les pixels après la série Pixel 2 recevront la mise à jour.

On pense également qu’il existe une certaine similitude entre Android 12 et iOS 14, y compris des fonctionnalités de confidentialité qui permettent aux utilisateurs de savoir qu’une application utilise une caméra ou un microphone. Si les utilisateurs tapent sur les icônes, ils verront une fenêtre contextuelle indiquant quelle application utilise quoi.

L’Android 12 aura également un moyen rapide de désactiver la caméra ou le micro en appuyant simplement sur une bascule. Les indicateurs d’utilisation de la caméra et du micro vont être mandatés par Google pour être inclus par tous les OEM une fois qu’ils publient leurs mises à jour respectives sur Android 12.

