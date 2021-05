Android 12: comment installer la version bêta sur votre mobile et quels appareils peuvent le faire

Nous allons vous expliquer comment télécharger la version bêta d’Android 12, la nouvelle version du système d’exploitation mobile de Google qui viendra avec de nouvelles fonctionnalités juteuses et des changements esthétiques. Après trois aperçus pour les développeurs, la première version bêta à proposer Android 12 à tous les utilisateurs a été annoncée lors de Google I / O en 2021.

Mais avant de vous lancer pour installer cette version bêta, vous devez vous rappeler que ce sont des versions d’essai instables du système d’exploitation, des versions qui ne sont toujours pas polies et présenteront de nombreux bogues et diverses choses qui ne fonctionnent pas. Par conséquent, il est pratique de faire une copie de sauvegarde de vos fichiers au cas où quelque chose ne va pas dans le processus. Pour le reste, vous verrez que le processus pour accéder à la version bêta est simple si vous possédez l’un des mobiles compatibles.

Avec quels mobiles vous pouvez tester la version bêta

La bêta de chaque nouvelle version d’Android est généralement toujours disponible sur tous les derniers mobiles Google. Dans ce cas, pas tous, mais depuis le Pixel 3, donc si vous avez un modèle plus récent, vous pouvez télécharger la version bêta et commencer à la tester.

En plus de cela, Google autorise généralement d’autres fabricants tiers à proposer également la version bêta d’Android, en particulier ceux qui parient sur un Android plus propre ou presque pur, sans couches de personnalisation qui nécessitent beaucoup de travail. Alors nous vous laissons la liste des appareils pouvant installer la version bêta pour Android 12:

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

En plus de ces mobiles, La version bêta d’Android 12 atteindra également les mobiles d’autres fabricants, tels que Asus, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi et ZTE. Voici les premiers mobiles pour lesquels il a été annoncé qu’il sera disponible:

ASUS Zenfone 8

OPPO Trouver X3 Pro

TCL 20 Pro 5G

J’habite iQOO 7Legend

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11I

Xiaomi Mi 11X Pro

ZTE Axon 30 Ultra 5G

OnePlus non déterminé

Réel moi indéterminé

Sharp indéterminé

Tech indéterminé

Comment mettre à jour le mobile vers la version bêta d’Android 12

La principale méthode d’installation de la bêta sur les Pixels n’est pas encore en ligne, mais nous vous l’expliquons. Dès qu’il sera activé, nous mettrons à jour l’article.

Pour installer la version bêta d’Android 12 sur votre mobile compatible, vous devez d’abord vous rendre sur le site Web du programme Android Beta. En elle, cliquez sur le bouton Commencer la session pour vous inscrire à la version bêta avec votre compte Google. Même si vous vous êtes déjà inscrit aux versions bêta précédentes, vous devrez répéter le processus maintenant avec Android 12. Cela peut prendre encore un certain temps avant d’être disponible.

Ici, vous devrez vous connecter avec votre compte, et après cela, descendez à une section d’appareils adaptés au programme. Ici, vous verrez les mobiles liés à votre compte sur lesquels vous pouvez installer la version bêta. Quand tu le vois, cliquez sur le mobile où vous souhaitez l’essayer et appuyez sur le bouton Prendre part. Le site vous demandera d’accepter les conditions d’utilisation.

Une fois votre mobile enregistré, dans un délai d’environ 24 heures vous recevrez une mise à jour avec la version bêta ce qui sera comme s’il s’agissait d’une mise à jour normale du système d’exploitation. Sinon, vous devez entrer Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système dans votre mobile et partez à la recherche de mises à jour jusqu’à ce qu’elles vous parviennent.

Une autre option plus manuelle et un peu plus complexe consiste à télécharger l’outil Flash Android, du moins si vous avez un mobile Pixel. Sur cette page, vous pouvez télécharger un zip avec la version bêta d’Android 12 pour votre appareil, puis vous pouvez l’installer manuellement avec cet outil. Bien sûr, vous ne devriez le faire que si vous avez une bonne compréhension de son fonctionnement.

Pour le reste des appareils, il existe un seul site Web où tous sont répertoriés. Accédez à developer.android.com/about/versions/12/devices, où vous verrez une liste de tous les fabricants participant à la version bêta d’Android 12. Dans cette liste, cliquez sur le fabricant de votre mobile compatible, et à l’intérieur, vous verrez les étapes spécifiques de chaque fabricant pour le rejoindre.

Calendrier Android 12

Ensuite, nous vous laissons le calendrier de mise à jour pour que vous sachiez quand chaque version bêta d’Android 12 arrivera-t-elle, et quand la version finale doit arriver.