Android 12: ces 8 nouvelles fonctionnalités phares sont prévues

La version bêta révèle certaines des nouvelles fonctionnalités d’Android 12. Les innovations les plus importantes du futur système d’exploitation des smartphones mobiles incluent des mises à jour directement de Google, une meilleure protection des données et un système plus rapide. Voici les huit principales fonctionnalités bien connues d’Android 12.

Mises à jour Android directement de Google

Une mise à niveau vers une nouvelle version de Google est actuellement en cours de développement par des fabricants de smartphones tels que Samsung. Par rapport à l’Android pur de Google pour les smartphones Pixel, ces mises à jour peuvent être retardées de quelques mois. En plus de cela, même les téléphones phares ne reçoivent souvent des mises à jour système que pendant deux ans. Cela pourrait changer à partir d’Android 12.

Avec Android 12, Google peut mettre à jour Android Runtime (ART) via le Play Store, comme l’écrit Golem.de. Il s’agit du composant central du système d’exploitation, l’environnement d’exécution des applications Android. Google pourrait également mettre à jour le cadre Android avec des interfaces de programmation et des services lui-même à l’avenir. Les fabricants n’auraient alors plus qu’à se soucier de leurs applications et de leur interface utilisateur. Jusqu’à présent, cependant, on ne sait toujours pas dans quelle mesure Google mettra en œuvre cette fonctionnalité avec Android 12.

Vibration des contacts et retour de force pour les jeux

La fonction de vibration des smartphones profitera pleinement d’Android 12. Vous pourrez bientôt associer chaque contact à un certain motif saccadé. Vous pouvez alors dire par le type de vibration dans votre poche qui appelle. Et les jeux bénéficient d’une fonction de retour de force plus précise. Ainsi, vous pouvez vous sentir dans un jeu de course, par exemple, lorsque vous conduisez sur un terrain accidenté.

Plus de fonctionnalités pour les photos et les vidéos

Android 12 prend en charge le format de fichier AVIF pour les photos. Avec la même taille de fichier qu’avec le JPEG commun, les photos peuvent être enregistrées avec une qualité supérieure. Vous économisez ainsi de l’espace de stockage si vous prenez des photos avec la même résolution qu’auparavant. Les vidéos peuvent être converties au format HEVC, également connu sous le nom de H.265, qui utilise environ la moitié de l’espace de stockage que son prédécesseur H.264 tout en conservant la même qualité.

De plus, les images et vidéos avec Android 12 devraient pouvoir être transférées d’une application à une autre à l’aide d’une interface uniforme. Et plus seulement à partir de certaines applications comme la galerie. Cela simplifie l’intégration des fichiers multimédias.

Système plus rapide

Dans Android 12, les applications écrites pour le système ne pourront plus effectuer d’activités au premier plan à partir de l’arrière-plan. La résiliation forcée des applications doit être évitée de cette manière. De plus, les notifications devraient être mieux liées aux applications associées. C’est pour que l’application souhaitée telle que Google Maps s’ouvre dès que vous appuyez sur la notification correspondante. Les transitions entre les parties du système d’exploitation doivent également être accélérées.

Meilleure protection des données

Google a déjà beaucoup fait pour optimiser la protection des données sous Android. Sous Android 12, la barre d’état indiquera si une application accède à la caméra ou au microphone. Cela signifie plus de transparence et les utilisateurs peuvent ensuite retirer ces autorisations de l’application s’ils le souhaitent. Contrairement à Apple, cependant, Google ne semble pas prévoir que l’utilisateur doit consentir activement à l’échange de données avec des sociétés tierces.

Opération à une main

De nombreux fournisseurs de smartphones ont déjà intégré un mode de fonctionnement d’une seule main. Mais il n’y a pas de fonctionnalité inhérente de ce type dans Android. Cela devrait changer avec Android 12 et Google est apparemment basé sur la façon dont Samsung a implémenté la fonction dans l’interface utilisateur interne One UI. Les éléments importants se déplacent vers la moitié inférieure de l’écran.

Réglages optiques

Un thème basé sur un fond d’écran dans Android 12 …



Image: © XDA Developers 2021

… nouvelle conception de l’horloge pour l’écran de verrouillage et l’affichage permanent …



Image: © XDA Developers 2021

… ainsi que le nouveau design de la barre de notification.



Image: © XDA Developers 2021



Les développeurs XDA ont découvert 12 nouveaux éléments de conception dans la version bêta d’Android. La barre de notification est maintenant similaire à celle de l’interface utilisateur MIUI de Xiaomi, elle a donc plus d’espace vide entre les éléments actifs, un design plus minimaliste. Il y aura également une palette de couleurs uniforme basée sur le papier peint utilisé. Un fond d’écran rose plonge tout Android 12 en rose et violet. Il devrait y avoir de nouvelles options de conception pour l’horloge sur l’écran de verrouillage et pour l’affichage permanent.

Barre d’outils de jeu

Les développeurs XDA ont trouvé une barre d’outils de jeu dans le code bêta. Il comprend un bouton d’enregistrement et une icône de contrôleur. Avec le bouton d’enregistrement, vous pouvez faire une vidéo de votre jeu, le but de l’icône du contrôleur n’est toujours pas clair.

Sortie d’Android 12

La sortie d’Android 12 est prévue à l’automne 2021. La mise à niveau des smartphones, tablettes et téléviseurs Android est prévue.