Android 12 Beta: Xiaomi, Oppo & Co. – ces téléphones sont maintenant inclus ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

OPPO A5 2020 VERSION INTERNATIONALE

Points forts Système d'exploitation : ColorOS 6.0.1, basé sur Android 9 Processeur : Snapdragon 665 Écran : 6.5". Résolution : 1600 x 720 pixels Caméra arrière : 12.0MP + 8.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP Caméra frontale : 8.0 MP Capteur NFC : Oui Batterie : 5000 mAh Caractéristiques OPPO A5 2020 Version Internationale Si vous voulez prendre des photos avec une qualité d'image presque professionnelle, ce smartphone d'OPPO, l'A5 2020 Version Internationale, est tout ce dont vous avez besoin. Il a une quad-caméra arrière et une caméra frontale extraordinaires. Voici les caractéristiques de sa caméra arrière. Ce smartphone OPPO dispose de quatre capteurs : le premier de 12.0 MP, le deuxième capteur de 8.0 MP, le troisième capteur de 2.0 MP et enfin un capteur de 2.0 MP. Grâce à son capteur principal de 12.0 MP, vous pouvez obtenir une résolution parfaite avec son objectif grand angle de 119°. Vous pouvez donc prendre des vues panoramiques de tous ces paysages paisibles et radieux que vous bien aimez. Mais si vous êtes avec vos amis et que vous souhaitez avoir tout votre groupe sur la même photo, vous pouvez utiliser aussi le mode panorama. Vous ne laisserez personne de côté avec ce téléphone mobile OPPO A5 2020 Version Internationale. La caméra frontale ou le selfie de votre A5 2020 dispose d'un capteur de 8.0 MP avec lequel vous pouvez prendre des selfies incroyables grâce à son mode Beauté IA. Ce mode détecte automatiquement votre teint ou votre âge et adoucit vos traits. Vous n'effacera jamais des selfies ! Si vous voulez télécharger votre quotidien sur les réseaux sociaux, vous le ferez principalement avec votre portable. C'est pourquoi, l'OPPO A5 2020 dispose d'un stabilisateur vidéo, qui combiné avec EIS (Stabilisation d'image électronique), avec un gyroscope interne et avec une technologie intelligente, vous pouvez obtenir une vidéo stable même en marchant ou en courant. Pour cette raison, nous savons que ce nouveau téléphone mobile OPPO est ce dont vous avez besoin au quotidien. Pour que tout cela fonctionne, tous les smartphones doivent avoir un processeur de confiance. C'est pour cela que l'OPPO A5 2020 intègre un processeur Snapdragon 665+ Game Bost 2.0 qui vous offrira des performances beaucoup plus rapides tout en réduisant la consommation d'énergie. Quant au Game Bost 2.0 de l'A5 2020, il vous aidera à avoir une expérience de jeu plus fluide et plus réactive pendant que vous jouez à vos jeux préférés. Et si vous faites partie de ceux qui détestent charger le téléphone, cet OPPO A5 2020 Version Internationale dispose d'une batterie interne de 5000 mAh avec laquelle vous pourrez l'utiliser pendant des heures. Vous pourrez regarder des vidéos et écouter votre musique préférée sans craindre d'être à court de batterie. Mais attention ! Cet A5 2020 a une autre caractéristique intéressante ! Il est un smartphone avec de la capacité de partager la charge (via un câble OTG) ! Acheter OPPO A5 2020 Version Internationale chez Vayava Si vous voulez...