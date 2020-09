Android 11 est désormais officiel: ce sont ses caractéristiques et les appareils qui peuvent déjà être mis à jour

Après des mois dans les versions aperçu du développeur et bêta, Android 11 est enfin officiel. Google a publié la dernière version de son système d’exploitation mobile regorgeant de nouvelles fonctionnalités. Et bien que seulement certains les smartphones ils pourront se mettre à jour dès le premier jour, cette fois ce n’est pas limité aux seuls pixels de la marque.





Android 11 a commencé à arriver dans les dernières heures aux premiers appareils, après l’annonce officielle de Google. C’est une version stable qui arrive enfin après avoir des caractéristiques polies en quatre versions aperçu du développeur et trois versions bêta. Voyons ce qu’il y a de nouveau et comment l’installer.

Les changements les plus pertinents d’Android 11

La vérité est que lors des versions préliminaires, nous avons pu voir les principales nouveautés introduites par Android 11. Après tant de versions du système d’exploitation et pendant si longtemps entre nous, rien d’autre ne peut être innové. C’est quelque chose que nous avons vu ces dernières années à la fois sur Android et iOS, les nouvelles versions n’apportent pas de grands changements et se concentrer sur les caractéristiques de polissage. C’est ce qui se passe plus ou moins avec Android 11, dont on a déjà vu ses premières nouveautés.

Voici ses principales nouveautés:

Améliorations des notifications: Les notifications issues de conversations dans les applications de messagerie disposent désormais d’un espace dédié et peuvent être hiérarchisées ou gérées directement à partir de cette section.

Contrôles en domotique: Depuis le menu d’arrêt, vous pouvez désormais contrôler les appareils connectés par Google Home. Ces commandes se trouvent à côté des cartes bancaires et des boutons d’arrêt, de réinitialisation et d’urgence.

Bulles pour les applications de messagerie Afin de ne pas toujours avoir à revenir sur une application de messagerie lorsque quelqu’un nous écrit, nous pouvons maintenir une sorte de bulle flottante avec l’icône de cette personne qui sera présente dans tout le système d’exploitation et pas seulement dans l’application spécifique.

Autorisations granulaires pour les applications: Particulièrement axé sur la vie privée. Les applications ne peuvent désormais avoir l’autorisation qu’une seule fois ou seulement lorsqu’elles sont utilisées pour accéder à certaines fonctions telles que la localisation.

Android Auto sans fil: Depuis Android 11, si le véhicule est compatible, Android Auto peut être utilisé et lié au téléphone sans avoir à le connecter par câble.

Enregistrement d’écran: Android 11 permet officiellement l’enregistrement d’écran. La fonctionnalité est dans les paramètres système rapides.

Mises à jour via Google Play: D’autres modules dépendent directement de Google pour pouvoir les mettre à jour sans attendre que le fabricant lance la mise à jour. Essentiel pour les mises à jour de sécurité.

Quels appareils peuvent être mis à jour et comment le faire

Il y a quelques mois, la liste des appareils compatibles avec Android 11 a été confirmée. Il y a quelques années, les seuls appareils mis à jour vers Android dès le premier jour étaient ceux de Google (Nexus ou Pixel). Cela a changé ces derniers temps et avec Android 11, nous le voyons à nouveau, il y a plus les smartphones qui peut être mis à jour à partir d’aujourd’hui vers Android 11. Voici les versions officielles du fabricant:

Google: Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4

Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4 OnePlus: OnePlus 8 et 8 Pro

OnePlus 8 et 8 Pro Xiaomi: Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, Poco F2 Pro

Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, Poco F2 Pro OPPO: OPPO Find X2, OPPO Find X2 Pro, OPPO Reno3 4G, OPPO Reno3 Pro 4G

OPPO Find X2, OPPO Find X2 Pro, OPPO Reno3 4G, OPPO Reno3 Pro 4G Vraiment: Realme X50 Pro

Mettez à jour le système d’exploitation du téléphone intelligent vers Android 11 est relativement simple. S’il s’agit de l’un des appareils compatibles, accédez simplement aux paramètres système et recherchez la mise à jour. Il apparaît généralement dans Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système> Rechercher les mises à jour. S’il n’apparaît pas encore, il le fera probablement dans les prochaines heures ou jours, car ces types de mises à jour se déroulent normalement progressivement.

Et pour le reste des mobiles? Touchera attendre que chaque fabricant publie ses dates de mise à jour vers Android 11. Et, surtout, voyez quels mobiles décident de passer à la dernière version.

Via | Google