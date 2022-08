Andrew Tate envoie un «message final» aux téléspectateurs après l’interdiction des plateformes de médias sociaux

Andrew Tate a publié mardi un « dernier message » à ses abonnés sur Vimeo, affirmant que bon nombre de ses commentaires, qui ont été largement critiqués pour être misogynes, ont été « sortis de leur contexte ».

La vidéo de Tate dure 1 heure et 13 minutes. Cela vient après qu’Instagram, Facebook, TikTok et YouTube l’aient interdit pour avoir enfreint les politiques de discours de haine des plateformes. Il avait déjà été banni de Twitter en 2017, après avoir tweeté que les femmes devraient « assumer une part de responsabilité » pour avoir été agressées sexuellement.

Autrefois connu comme un kickboxeur professionnel et une star de la télé-réalité en difficulté, Tate est récemment devenu viral en grande partie à cause de ses déclarations extrêmes : comparer les femmes à la propriété, décrire graphiquement comment il agresserait une femme pour l’avoir accusé de tricherie et affirmer que les hommes le feraient. sortez plutôt avec des jeunes de 18 et 19 ans plutôt qu’avec des femmes dans la mi-vingtaine, car les premières ont eu des relations sexuelles avec moins d’hommes.

Dans la vidéo, Tate a déclaré qu’il était une « victime » de son « propre succès ».

Andrew Tate. FreeTopG via Vimeo

Il n’a pas abordé les interdictions de YouTube ou de TikTok, mais il a dit qu’il n’était pas « fou » de son retrait des plateformes appartenant à Meta, Instagram et Facebook.

Cependant, il a dit qu’il aurait souhaité avoir reçu un avertissement avant que les interdictions ne soient promulguées.

« Je pense qu’il aurait été préférable pour eux de dire: » Andrew, certaines choses ont été sorties de leur contexte. Vous devez faire attention que cela n’arrive pas. Beaucoup de gens vous écoutent et j’aurais pu devenir une championne des droits des femmes », a-t-il déclaré.

Tate a déclaré que les clips viraux de ses points de vue avaient été sortis de leur contexte. Il a reproché aux plateformes vidéo abrégées comme TikTok et Instagram Reels de ne montrer que des parties de ses déclarations. Il a dit que c’était « injustement vilipendé ».

Tate a également annoncé qu’il ferait une pause dans le podcast qu’il co-anime avec son frère, Tristan Tate.

Il a dit qu’il espère continuer à « parler pour les hommes ».

« Le fait que je sois vivant sur Internet me permettra de diriger les hommes dans une direction très positive », a-t-il déclaré. « Me bannir et me supprimer laisse un trou noir. C’est moi ou personne.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.